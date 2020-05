Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Auch das norwegische Unternehmen leide unter der Corona-Krise. Dies würden die Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Jahres verdeutlichen. So sei die Lachsnachfrage im Zuge des Shutdowns in vielen Ländern der Welt gesunken, weshalb der Umsatz von Mowi von 979 auf 885 Mio. Euro zurückgegangen sei. Das EBIT sei um 45% auf 109 Mio. Euro zurückgegangen. Neben einer niedrigeren Nachfrage hätten die Folgen der Corona-Pandemie auch die Lieferkette sondwie die gesamte Logistik des Konzerns belastet. Mowi habe indes das Ziel bestätigt, im Gesamtjahr insgesamt 450.000 Tonnen Lachs zu produzieren.Der Corona-Shutdown habe auch das Ergebnis von Mowi stärker belastet als zunächst erwartet worden sei. Allmählich dürften sich aber die positiven wirtschaftlichen Effekte der Lockerungen in immer mehr Ländern rund um den Globus positiv in einer wieder etwas steigenden Lachsnachfrage bemerkbar machen. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die Mowi-Aktie seien gut. Anleger könnten bei der Dividendenperle weiterhin an Bord bleiben. Wichtig: Die Position sollte mit einem Stopp bei 12,50 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:16,49 EUR +0,40% (13.05.2020, 15:10)