Börsenplätze Mowi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

24,68 EUR +0,33% (24.03.2022, 17:58)



Euronext Oslo-Aktienkurs Mowi-Aktie:

236,00 NOK -0,42% (24.03.2022, 16:25)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Euronext Oslo-Symbol Mowi-Aktie:

MOWI



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Mowi gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav's, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen. (24.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei eine beeindruckende Erfolgsstory: An den Börsen seien in den vergangenen Wochen wieder die Aktien von Lachsproduzenten haussiert. So hätten etwa die Papiere des Weltmarktführers Mowi seit Jahresbeginn um etwa 25 Prozent zulegen können. Bei Austevoll Seafood seien es im gleichen Zeitraum sogar über 40 Prozent gewesen. Dies dürfte vor allem an zwei Entwicklungen liegen.Wie bereits mehrfach thematisiert, sei gerade Lachs ein Fisch, bei dem ein großer Teil der Nachfrage aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe komme. Nach zwei Jahren, in denen der Verbrauch dieses Sektors immer wieder Corona-bedingt eingebrochen sei, dürfte es 2022 wieder zu einer nachhaltigen Erholung kommen. Dies sei ein Grund, weshalb die Lachspreise jüngst auf ein neues Rekordhoch geklettert seien.Darüber hinaus sei der Lachspreis auch deshalb gestiegen, weil es sich leider für immer mehr Fischer aufgrund der teuren Dieselpreise gar nicht mehr lohne, ihrer Arbeit nachzugehen. Dementsprechend treffe eine steigende Nachfrage auf einen in manchen Bereichen sinkendes Angebot.Zwar sei es durchaus wahrscheinlich, dass es bei den kräftig gestiegenen Aktien über kurz oder lang zu einer deutlichen Korrektur kommen werde. Doch die Aussichten für Austevoll und Mowi würden gut bleiben.Anleger bleiben an Bord und lassen die Gewinne laufen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Mowi-Aktie. Die Stoppkurse sollten nun bei Mowi auf 19,00 Euro und bei Austevoll auf 10,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link