Börsenplätze Mowi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

22,48 EUR -0,27% (14.11.2019, 11:49)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

227,00 NOK +0,09% (13.11.2019)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (14.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über knapp zehn Jahre hinweg habe Alf-Helge Aarskog an der Spitze des Lachsproduzenten Mowi gestanden. Er habe maßgeblich dazu beigetragen, dass der Konzern, der damals noch Marine Harvest geheißen habe, seine Position als weltgrößter Lachshersteller habe ausbauen können. Doch nun trete er ab - und es gebe aktuell große Probleme in Kanada.Aarskog werde nun von Ivan Vindheim ersetzt. Er sei seit 2012 Finanzvorstand beim norwegischen Konzern gewesen. Zuvor habe er bereits fünf Jahre beim Rivalen Leroy Seafood in gleicher Position agiert.Doch der Zeitpunkt von Aarskogs Abgangs hätte durchaus besser sein können. Aktuell stehe der Lachsproduzent in Kanada nämlich unter Druck. Dort habe es für Mowi schon seit längerer Zeit Gegenwind von Einheimischen und Umweltschutzgruppen gegeben. Und diese Kritik dürfte durch die jüngsten Vorfälle in einigen Farmen nun weiter zunehmen.So seien in zehn Zuchtstationen in Fortune Bay (in der Atlantikprovinz Neufundland und Labrador) offenbar 2,6 Millionen Lachse gestorben. Mowi habe dies mit höheren Temperaturen im Atlantik begründet. Doch die Behörden würden wohl daran zweifeln und nun strengere Auflagen für die Lachszüchter einführen wollen.Die immer noch moderat bewertete Aktie bleibt für langfristig orientierte Dividendenjäger aber nach wie vor ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 14.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link