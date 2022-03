Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (24.03.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys: Tief scheint endlich erreicht - AktienanalyseWährend die Aktienmärkte in den vergangenen rund eineinhalb Jahren von Hoch zu Hoch eilten, gehörte die MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) zu den großen Verlierern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Habe der Titel im September 2020 in der Spitze noch 126 Euro gekostet, sei es bis Februar 2022 bis auf 20,76 Euro nach unten gegangen. Dabei habe es Mitte 2020 noch so gut ausgesehen. Damals habe die Biotechfirma von der US-Gesundheitsbehörde die Zulassung für ihr Mittel Monjuvi (Tafasitamab) zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit B-Zell-Lymphom erhalten. Doch die anschließenden Produktumsätze seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gleichzeitig hätten höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung das Biotechunternehmen tiefer ins Minus rutschen lassen.Auch die vor einem dreiviertel Jahr angekündigte Übernahme von Constellation Pharma habe Börsianer nicht überzeugen können. Dabei würden sich die Münchner davon Bahnbrechendes im Bereich Blutkrebs erhoffen - die Amerikaner hätten zwei Wirkstoffkandidaten in der mittleren bis späten Phase der klinischen Entwicklung. Zur Finanzierung der 1,7 Mrd. Euro schweren Übernahme sei eine Finanzierungspartnerschaft mit Royalty Pharma im Volumen von 1,425 Mrd. Dollar geschlossen worden. Dafür habe MorphoSys umfangreiche Rechte am bisherigen Wirkstoffportfolio an Royalty Pharma abgegeben.Dass bei der Übernahme nicht alles rund gelaufen sei, habe sich vor wenigen Tagen bei der Vorlage der Geschäftszahlen für 2021 herausgestellt. Infolge des Deals habe MorphoSys eine nicht zahlungswirksame Wertminderung vornehmen müssen. Das Management habe beschlossen, die Forschungsaktivitäten von MorphoSys auf die am weitesten fortgeschrittenen Programme zu konzentrieren und alle Laboraktivitäten an seinem deutschen Forschungszentrum in Planegg zu zentralisieren. Dadurch würden alle Aktivitäten in den USA eingestellt und hätten damit eine Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwertes von 231 Mio. Euro ausgelöst. Die Abschreibung sei nicht zahlungswirksam und werde sich auf die betrieblichen Aufwendungen des Konzerns für das Schlussquartal 2021 auswirken. Entsprechend werde der Aufwand erhöht. Dadurch sei MorphoSys tief in die roten Zahlen gerutscht.Unter dem Strich sei 2021 ein Verlust von 514,5 Mio. Euro herausgekommen. Ein Jahr zuvor habe MorphoSys noch einen Gewinn von knapp 98 Mio. Euro erwirtschaftet. Gleichzeitig sei der Umsatz um 45 Prozent auf 179,6 Mio. Euro gesunken. Damit habe MorphoSys etwas besser abgeschnitten als am Markt erwarte. Und: Der Verkauf von Monjuvi habe zuletzt an Fahrt gewonnen. Das Krebsmedikament habe im vergangenen Jahr 79,1 Mio. Dollar in die Kassen gespült. Vielleicht auch deshalb könne die MorphoSys-Aktie seit der Zahlenvorlage kontinuierlich zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:25,70 EUR +7,53% (24.03.2022, 15:38)