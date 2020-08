Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (06.08.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des im MDAX notierten Biotechnologie-Unternehmens Morphosys müsse am heutigen Donnerstag deutliche Verluste hinnehmen. Mehr als drei Prozent gehe es am frühen Nachmittag nach unten auf 111,80 Euro. Damit sei die Aktie neben CTS Eventim mit einem Minus von 3,6 Prozent und Hannover Rück mit einem Minus von 2,7 Prozent einer der größten Verlierer im MDAX des Tages.Morphosys habe am Vorabend nach Börsenschluss seinen Umsatzausblick bestätigt, nachdem die Erlöse im zweiten Jahresviertel um fast die Hälfte auf 18,4 Millionen Euro eingebrochen seien. Börsianer hätten erwähnt, das Quartalsergebnis sei zwar besser als befürchtet, sie hätten aber einen schwachen Ausblick auf das operative Ergebnis (EBIT) moniert. Dieses werde für das Gesamtjahr bei minus 15 bis plus fünf Millionen Euro liegen. Der Umsatz solle im Gesamtjahr bei 280 bis 290 Millionen Euro liegen.Erst vor Kurzem sei Morphosys mit der Zulassung von Monjuvi der größte Meilenstein in der bisherigen Unternehmensgeschichte gelungen - und das sogar noch einen Monat früher als erwartet. Allerdings habe der Marke das grüne Licht der US-Behörden bereits erwartet, weswegen die Kursreaktion moderat ausgefallen sei. Das Potenzial sei aber noch lange nicht ausgeschöpft. Auch die US-Bank J.P. Morgan sehe das so. Sie habe die Einstufung für Morphosys anlässlich der Zulassung für Monjuvi auf "overweight" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen.Am heutigen Donnerstag habe das Papier kurzzeitig unter dem Juli-Tief notiert, dies aber zuletzt wieder zurückerobern können. Eine weitere wichtige Unterstützung stelle das Juni-Tief dar. Langfristig sieht DER AKTIONÄR weiter erhebliches Potenzial für die Morphosys-Aktie. Spekulativ ausgerichtete Anleger können die derzeitige Schwächephase nutzen, um bei der Morphosys-Aktie zuzugreifen; ein Stopp bei 86 Euro sichert nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: