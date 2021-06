Mögliche Interessenkonflikte bei der "MorphoSys AG": Keine vorhanden.



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: MPSYF) unverändert zu kaufen.MorphoSys habe angekündigt, Constellation für 34,00 USD je Aktie in bar zu übernehmen, was einem Gesamtwert von 1,7 Mrd. USD entspreche (MorphoSys entscheide sich für eine vollständige Barzahlung der Transaktion, das Geld sei vorhanden, so dass das Übernahmeangebot nicht an Finanzierungsbedingungen geknüpft sei). "Die Akquisition von Constellation soll im dritten Quartal 2021 abgeschlossen werden", sage MorphoSys.Constellation sei ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase mit Aktivitäten in den Bereichen Krebs, Hämatologie und Infektionskrankheiten. Vaseghi betrachte Constellation jedoch als ein auf Krebs fokussiertes Unternehmen, mit Programmen wie Pelabresib (CPI-0610) und einem BET-Inhibitor in der Phase-III-Studie für Myelofibrose. Ein weiterer Kandidat, den Constellation führe, sei CPI-0209 (EZH2-Inhibitor), der sich gerade in Phase II für solide Tumore und Lymphome befinde. Darüber hinaus habe das Unternehmen einige weitere präklinische Programme. Die Aktie von Constellation habe Mitte Februar bei fast 37,00 USD notiert, nun bei 33,76 USD.Kurz nach Abschluss der Constellation-Übernahme gebe MorphoSys einen weiteren Deal bekannt. Royalty Pharma übergebe 1,4 Mrd. USD als Vorabzahlung und gewährt MorphoSys Zugang zu Entwicklungsfinanzierungsanleihen von bis zu 350 Mio. USD, die im Laufe eines Jahres abgerufen werden könnten. Außerdem erhalte MorphoSys zusätzliche Zahlungen von bis zu 150 Mio. USD, wenn es gelinge, die klinische, regulatorische und kommerzielle Phase für Otilimab, Gantenerumab und Pelabresib zu erreichen.In Anbetracht dieser Dreiecksbeziehung sehe Vaseghi es als besorgniserregend an, wenn MorphoSys als Entwicklungsunternehmen nach dem Kauf anderer Kandidaten mit Produkten im Spätstadium suchen müsse. Nach Schätzung des Analysten liege der rNPV für Tremfya und Otilimab bei 887 Mio. Euro. Er denke, dass Royalty Pharma vielleicht auch an andere Assets wie Gantenerumab von Morphosys glaube, denn erst kürzlich (07.06.2021) habe die FDA Aducanumab (entferne Amyloid-Plaque aus dem Gehirn) zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit (AD) zugelassen. Es steige die Hoffnung auf eine AD-Behandlung, wenn weitere Studien im AD-Szenario durchgeführt würden (wie z.B. das positive Phase-2-Ergebnis der TRAILBLAZER-ALZ-Studie).Als Reaktion auf seine Bedenken hat Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, sein Kursziel leicht von 138 Euro auf 130 Euro gesenkt, bestätigt aber seinen Investment Case mit der Empfehlung "kaufen". (Analyse vom 21.06.2021)DisclosuresWeder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.