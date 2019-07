Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

98,75 EUR +1,28% (18.07.2019, 11:55)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

98,60 EUR +0,87% (18.07.2019, 11:44)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (18.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Konzerns MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys kenne nach dem jüngsten Sprung über die 200-Tage-Linie kein Halten mehr. Nachdem das Papier monatelang Kraft getankt habe, gebe die Akte nun ordentlich Gas. Bereits in den vergangenen Tagen habe der Biotechtitel zu den besten Werten im MDAX gehört. Und auch am heutigen Donnerstag gehe die Rally weiter. MorphoSys notiere bereits über dem Maihoch und befinde sich nur noch knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Euro.Die Aktie von MorphoSys werde dabei von einer massiven Kaufempfehlung der Deutschen Bank beflügelt. Diese habe die Einstufung des Biotech-Unternehmens mit "buy" und einem Kursziel von 133 Euro neu aufgenommen. MorphoSys sei der "Top-Pick" unter den Onkologie-SMid-Caps.In den vergangenen Wochen habe MorphoSys bereits einige guten News melden können, die Aktie habe darauf aber nur kaum reagiert. Zum einen habe der Lizenzpartner GlaxoSmithKline den Start eines Phase-3-Programms mit MOR103 bei rheumatoider Arthritis bekannt gegeben. Dies habe eine Meilensteinzahlung in Höhe von 22 Millionen Euro an MorphoSys ausgelöst. In diesem Zusammenhang habe MorphoSys auch seine Finanzprognose für 2019 erhöht.Zudem habe es positive News vom Partner J&J gegeben. Dieser habe starke Zahlen vorgelegt. Insbesondere die Umsätze von Tremfya seien im zweiten Quartal um 87 Prozent gestiegen. An diesen Umsätzen sei MorphoSys beteiligt."Der Aktionär" bleibt ganz klar positiv gestimmt und empfiehlt, bei der MorphoSys-Aktie an Bord zu bleiben. Auch für einen Neueinstieg ist es noch nicht zu spät, so Marion Schlegel. Ein Stoppkurs bei 69 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 18.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: