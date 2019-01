Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Einen besseren Wochenabschluss hätten sich die beiden deutschen Biotechtitel MorphoSys und Evotec wohl kaum wünschen können. MorphoSys gewinne 3,2 Prozent auf 104,50 Euro und sei damit hinter der Hella-Aktie, die 4,9 Prozent zulege, am Freitagnachmittag die zweitbeste Aktie im MDAX.Die MorphoSys-Aktie profitiere dabei von einer Kaufempfehlung aus dem Hause Leerink. Positiv zudem: Zuletzt hätten sich die Shortseller mehr und mehr aus dem Wert zurückgezogen. Charttechnisch sehe es ebenfalls bestens aus. Dem MDAX-Titel sei vor Kurzem die Rückeroberung der 200-Tage-Linie gelungen. Der nächste größere Widerstand warte nun bei 110 Euro. Könne auch dieser überwunden werden, rücke das 52-Wochen-Hoch bei 124,90 Euro wieder ins Visier.Das Unternehmen könnte in diesem Jahr mit MOR208 das erste eigene Projekt auf die Zielgerade führen. Zudem stünden weitere wichtige Ergebnisse bei einigen anderen Projekten auf der Agenda, die ebenfalls für Schwung bei dem Titel sorgen könnten. Einen Termin auf der Finanzseite, den man sich schon einmal vormerken sollte, sei der 13. März. Dann präsentiere MorphoSys die Finanzergebnisse für 2018 und gebe einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.