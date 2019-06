ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 29 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208 (Tafasitamab), wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell rund 330 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (28.06.2019/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie sei zuletzt zwei Mal an der markanten Widerstandszone aus der 38-Wochen-Linie und dem seit Sommer 2018 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 91,63/92,29 EUR) gescheitert. Auf Wochenbasis drohe zudem die Ausprägung eines "bearish engulfing". An dieser Stelle komme der Erholungstrend seit Herbst vergangenen Jahres (akt. bei 81,94 EUR) ins Spiel. Ein Abgleiten unter die beschriebene Trendlinie würde gleichzeitig ein symmetrisches Dreieck nach unten auflösen. Der Druck auf diese Schlüsselmarke müsse aktuell als hoch eingestuft werden, denn der trendfolgende MACD habe gerade ein neues Verkaufssignal generiert. In die gleiche Kerbe schlage aktuell der "HSBC Trendkompass". Die Auswertung anhand der objektiven Kriterien des Momentums und der Relativen Stärke (Levy) weise für die MorphoSys-Aktie derzeit einen lehrbuchmäßigen Baissetrend aus. Bei einer Auflösung des beschriebenen Dreiecks nach Süden müssten Anleger deshalb von einer Belastungsprobe des Tiefs vom Oktober 2018 (76,45 EUR) ausgehen.Die Höhe des diskutierten Chartmusters ermöglicht sogar ein Wiedersehen mit dem 2018er-Jahrestief bei 70,55 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link