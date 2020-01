Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Nachdem sie sich bereits am Mittwoch sehr stark präsentiert habe, könne die MorphoSys-Aktie auch am frühen Donnerstag deutlich zulegen. Damit sei dem Titel der Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch gelungen. Eine Kaufempfehlung der Commerzbank habe heute die MorphoSys-Aktie angetrieben. Analyst Daniel Wendorff sehe infolge der Einreichung des Krebsmittels Tafasitamab (MOR208) von MorphoSys bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine deutlich höhere Chance auf eine Zulassung im Juni 2020 als bisher. Er habe sich zudem positiv zu anderen Wirkstoffen des MDAX-Konzerns geäußert, für die er großes Potenzial sehe. Daher habe Wendorff das Kursziel von 97 auf 160 Euro kräftig erhöht und die MorphoSys-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochgestuft.Die MorphoSys-Aktie sei 2019 über weite Strecken kaum von der Stelle gekommen. Größere Bewegung in den Kurs sei dann Mitte November nach einem Studienerfolg mit Tafasitamab bei der Behandlung einer bestimmten Form des Lymphdrüsenkrebses gekommen. Seither habe die MorphoSys-Aktie mehr als ein Drittel an Wert gewonnen. Ende Dezember habe der deutsche MorphoSys-Aktie dann bei der FDA einen Zulassungsantrag für den Antikörper Tafasitamab zur Behandlung von therapieresistentem oder wiederkehrendem diffusen großen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) eingereicht. Die FDA habe nun eine 60-tägige Frist, den Antrag auf Vollständigkeit und als für einen Zulassungsantrag ausreichend zu prüfen, habe es da geheißen."Der Aktionär" bleibe ebenfalls bei seiner positiven Einschätzung zur MorphoSys-Aktie und sehe bei Tafasitamab enormes Potenzial. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2020)