ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.



Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (17.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF).Das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2021 habe umsatzseitig im Rahmen der Analysten-Prognose und moderat über dem Marktkonsens gelegen. Ergebnisseitig habe das EBIT deutlich über, aber das EPS deutlich unter den Erwartungen gelegen. MorphoSys habe die Guidance für 2021 sowohl bei der Umsatzentwicklung als auch bei den betrieblichen Aufwendungen bestätigt.Insgesamt habe der Analyst weiterhin Zweifel an der strategischen und finanziellen Sinnhaftigkeit der im Juli 2021 vollzogenen Constellation-Übernahme, da MorphoSys sichere Mittelzuflüsse, u.a. aus Tantiemen für Tremfya (Gj. 2020: 42,5 Mio. Euro), gegen eine Kandidatenpipeline mit hohem Entwicklungsbedarf eintausche. Vor dem Hintergrund steigender COVID-19-Infektionen und damit verbundener Hospitalisierungen, die Patientenbehandlungen und die Durchführung klinischer Studien erneut beeinträchtigen könnten, habe der Analyst seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. EPS: -7,55 (alt: -8,76) Euro) und 2022e (u.a. EPS: -8,74 (alt: -6,50) Euro) angepasst.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unten 10% lautet das Votum für die MorphoSys-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 49,00 auf 41,00 Euro reduziert. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:38,02 EUR -0,86% (17.11.2021, 10:35)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:37,98 EUR -2,19% (17.11.2021, 10:49)