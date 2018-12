Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (17.12.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Während der MDAX insbesondere nach dem Kurseinbruch von Zalando zum Wochenauftakt schwächele, könne die MorphoSys-Aktie kräftig zulegen. Mehr als 2,3% gehe es am Vormittag nach oben auf 99,25 Euro. Damit sei MorphoSys vor der GEA Group und freenet der stärkste Wert des Tages im MDAX. MorphoSys profitiere dabei von einer Kurszielanhebung durch die US-Investmentbank Goldman Sachs. Zwar stufe sie die Aktie weiterhin mit "neutral" ein, das Kursziel sei im Zuge eines Analystenwechsels aber von 86 auf 114 Euro angehoben worden. Der neu zuständige Analyst Graig Suvannavej habe die Zielerhöhung unter anderem mit der Verlagerung seiner Bewertungsbasis um ein Jahr in die Zukunft begründet. Zudem habe er die Wahrscheinlichkeit eines Markterfolgs des Antikörpers MOR208 von 50% auf 80% angehoben, so der Experte.Auch "Der Aktionär" bleibe nach wie vor äußerst optimistisch für die Aktie. In den letzten Wochen habe die Gesellschaft mit zahlreichen positiven News weiter punkten können. Zum einen habe sie überzeugende Daten zum Hoffnungsträger MOR208 geliefert, die Ziele seien angehoben worden und zuletzt habe es auch positive Studiennews zu Tremfya (Guselkumab) gegeben, um nur einige zu nennen. Der MorphoSys-Lizenzpartner Janssen habe berichtet, dass die Ergebnisse der klinischen ECLIPSE-Studie eine Überlegenheit von Tremfya (Guselkumab) gegenüber Cosentyx (Secukinumab) aus dem Hause Novartis bei der Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte (Plaque-Psoriasis) im Hinblick auf das primäre Studienziel gezeigt habe.Aus charttechnischer Sicht kämpfe die Aktie aktuell mit der 100-Euro-Marke. Gelinge hier der nachhaltige Sprung darüber, warte nur noch eine Hürde im Bereich von 110 Euro auf dem Weg zum Mehrjahreshoch bei 124,90 Euro, das im Juli dieses Jahres markiert worden sei.