XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

120,60 EUR +2,73% (20.07.2018, 12:53)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

120,60 EUR +3,25% (20.07.2018, 13:08)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (20.07.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys sei im Monatsvergleich mit plus 21% der beste Wert im Index. Und auch im Jahresvergleich sei der Titel ganz vorne zu finden. Hinter dem Überflieger Wirecard mit plus 141% rangiere er mit plus 80% auf Rang zwei. Erst in dieser Woche habe die Aktie wieder ordentlich Gas gegeben, nachdem das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung für das Galapagos-Gemeinschaftsprojekt MOR106 mit Novartis habe melden können.Der Vereinbarung zufolge würden alle zukünftigen Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungskosten für MOR106 von Novartis getragen. Zusätzlich zur Finanzierung des aktuellen und zukünftigen Entwicklungsprogramms mit MOR106 durch Novartis würden MorphoSys und Galapagos gemeinsam eine Vorauszahlung in Höhe von 95 Mio. Euro erhalten. Sollten bestimmte entwicklungsbezogene, zulassungsrelevante, kommerzielle und umsatzbezogene Meilensteine erreicht werden, würden sie signifikante Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu circa 850 Mio. Euro erhalten. Zusätzlich würden sie gestaffelte Umsatzbeteiligungen (Tantiemen) im bis zu niedrigen 10 bis niedrigen 20%-igen Bereich der Nettoumsätze erhalten.MorphoSys habe ferner seine Finanzprognose erhöht: Für das Jahr 2018 erwarte man, im Falle der Zustimmung der US-Kartellbehörden, Umsatzerlöse in Höhe von 67 bis 72 Mio. Euro (erhöht von vormals 20 bis 25 Mio. Euro) und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von minus 55 Mio. Euro bis minus 65 Mio. Euro (erhöht von vormals minus 110 Mio. Euro bis minus 120 Mio. Euro).Das Wertpapier sei letztlich auf ein neues 18-Jahreshoch gestiegen. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im Oktober 2016 liege es jetzt 170% in Front.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: