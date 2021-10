Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

38,65 EUR -4,64% (07.10.2021, 12:28)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

38,53 EUR -5,22% (07.10.2021, 12:11)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (07.10.2021/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotechfirma MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die MorphoSys-Aktie sei am Donnerstagvormittag unter 40 Euro auf einen neuerlichen Tiefstand seit 2016 gerutscht. Die Papiere des Antikörperspezialisten seien mit einem Verlust von rund 60 Prozent im Jahr 2021 zweitschwachseer Nebenwert im SDAX hinter der Adler Group . Charttechnisch sehe es nun dramatisch aus.Richtig aus dem Tritt geraten seien die Aktien Mitte Juli: Zunächst habe es eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Constellation Pharma gegeben und dann sei die Prognosesenkung angesichts des schleppenden US-Starts des Blutkrebsmittels Monjuvi gefolgt.Mit dem heutigen Kursrutsch habe sich die bereits angespannte charttechnische Situation weiter zugespitzt: Nachdem die Aktie bereits Mitte September ein Mehrjahrestief bei 39,70 Euro markiert und sich darüber stabilisiert habe, sei sie nun unter diese Marke gerutscht. Aufgrund des starken Verkaufssignals seien jetzt weitere Rücksetzer recht wahrscheinlich. Das nächste Auffangnetz warte an der Horizontalen bei rund 35,70 Euro.Die Analysten lägen mit ihren Kurszielen inzwischen allesamt über dem aktuellen Xetra-Niveau. Die Aktie sei jedoch technisch stark angeschlagen, weshalb sich ein Neueinstieg im Moment nicht aufdränge.(Mit Material von dpa-AFX)