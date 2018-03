ISIN MorphoSys-Aktie:

MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (25.03.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Das Martinsrieder TecDAX-Unternehmen mache sich startklar für den Gang an die US-Börse. MorphoSys habe bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC) eine Registrierungserklärung in Form des Formulars F-1 eingereicht.Das deutsche Biotech-Unternehmen habe im vergangenen Jahr mit dem Partnerprojekt Tremfya (Guselkumab) das erste Produkt zur Zulassung gebracht. Die Pipeline von MorphoSys sei allerdings nach wie vor gut gefüllt. Der Fokus liege dabei derzeit eindeutig auf dem am weitesten fortgeschrittenen eigenen Projekt MOR208. Hier könnte, wenn alles gut laufe, in zwei Jahren der Marktstart in den USA erfolgen. Das wäre ein großer Erfolg für MorphoSys. Auch der Gang an die US-Börse sei absolut als richtiger Schritt zu sehen. "Der Aktionär" rate ganz klar, die Gewinne bei MorphoSys laufen zu lassen. Aktuell hänge die Aktie noch am Widerstand im Bereich von 89 Euro fest. Ein Ausbruch darüber würde jedoch ein klares Kaufsignal liefern, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:83,30 EUR -1,94% (23.03.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:82,825 EUR -1,40% (23.03.2018, 22:25)