Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

85,90 EUR +3,88% (13.03.2018, 13:17)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys. (13.03.2018/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) und erhöht das Kursziel von 86 auf 92 EUR.2017: Für das Gesamtjahr 2017 habe MorphoSys einen Umsatzanstieg um 34% auf 66,8 Mio. EUR verzeichnen können. Erstmalig enthalte der Umsatz Tantiemen (1,9 Mio. EUR) für ein vermarktetes Produkt (Tremfya). Tremfya sei mittlerweile in den USA, in Kanada und der EU zugelassen. Unter anderem aufgrund höherer Investitionen in die eigene Forschung (+26% auf 99,1 Mio. EUR) sei das betriebliche Konzernergebnis (EBIT) um 13% auf -67,6 Mio. EUR gefallen, was in etwa in der Mitte der gegebenen Prognose (-66 Mio. EUR bis -71 Mio. EUR) gelegen habe. Auch das Ergebnis je Aktie sei rückläufig gewesen. Es habe sich von -2,28 EUR in 2016 auf -2,41 EUR verringert. MorphoSys habe zum 31. Dezember über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 312,2 Mio. EUR (31.12.2016: 359,5 Mio. EUR) verfügt. Trotz der gesteigerten Ausgaben verfüge MorphoSys damit immer noch über eine sehr komfortable Finanzausstattung für ein Biotech-Unternehmen. Ende 2017 entwickle MorphoSys 114 Antikörper davon befanden sich 28 Projekte in der klinischen Phase.Ausblick 2018: Das Hauptaugenmerk von MorphoSys liege 2018 auf dem Ziel MOR208 zur Marktreife zu bringen, dafür nehme man erneut eine deutliche Erhöhung der Ausgaben in Kauf. MorphoSys wolle den Wandel vom Dienstleistungsunternehmen zu produktbasierten Einnahmen vollziehen. Für 2018 erwarte das Unternehmen u.a. aufgrund des Auslaufens der Partnerschaft mit Novartis im November 2017 lediglich einen Konzernumsatz im Bereich von 20 Mio. EUR. bis 25 Mio. EUR. Das EBIT werde zwischen minus 110 Mio. EUR bis minus 120 Mio. EUR erwartet. Die Prognose enthalte keine Einnahmen aus potenziellen künftigen Kooperationen bspw. für MOR103 oder MOR202, die im Laufe des Jahres 2018 anfallen könnten oder Einnahmen für Einlizenzierungen oder Entwicklungspartnerschaften.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die MorphoSys-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 86 auf 92 EUR angehoben. (Analyse vom 13.03.2018)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:86,50 EUR +4,41% (13.03.2018, 13:04)