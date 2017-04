ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamentenkandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (13.04.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Rückschläge an charttechnisch bedeutende Unterstützungen würden Anlegern oftmals interessante Einstiegsgelegenheiten bieten. Regelmäßig sei das Chance/Risiko-Verhältnis dabei sogar besser als zum Zeitpunkt des eigentlichen Ausbruchs. Ein nahezu lehrbuchmäßiges Beispiel für diese These gebe aktuell die MorphoSys-Aktie ab, bei der es in der letzten Woche zu einem Pullback an die massive Haltezone aus dem ehemaligen Abwärtstrend seit Dezember 2014 (akt. bei 52,05 EUR), einem Fibonnaci-Level (51,58 EUR) und den horizontalen Unterstützungen bei gut 50 EUR gekommen sei. Dass der Markt die angeführte Bastion tatsächlich als solche wahrnehme, dokumentiere das "Hammer"-Umkehrmuster in der letzten Woche.Dank dieser Entwicklung würden die Chancen steigen, dass die Verschnaufpause seit Mitte März bereits ein Ende gefunden habe. Vielmehr sollte das Papier wieder Kurs auf die Hürden bei rund 60 EUR nehmen, wo im Zusammenspiel mit zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements (60,13/29 EUR) eine wichtige Kumulationszone entstehe. Jenseits dieser Hürden würden sich die charttechnischen Perspektiven des Papiers weiter verbessern.Als Stopp bietet sich das jüngste Wochentief bei 49,63 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 13.04.2017)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:53,20 EUR +1,14% (12.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:52,446 EUR -1,71% (13.04.2017, 09:11)