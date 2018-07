XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (20.07.2018/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF).Für die meisten Marktteilnehmer überraschend hätten MorphoSys und ihr Entwicklungspartner Galapagos N.V. aus Holland das gemeinsame Projekt "MOR106" in der Indikation atopische Dermatitis (und möglicherweise in weiteren Indikationen(!)- zur Weiterentwicklung global/exklusiv an den Pharmariesen Novartis lizensiert.Die anteilige Vertragsabschlußzahlung in Höhe von 47,5 Mio. Euro könne im Q3/18 zufließen. Potenzielle anteilige Meilensteinzahlungen und zuzüglich Umsatzbeteiligungen würden sich - im Erfolgsfalle - mittelfristig auf dreistellige Millionenbetrage summieren, so die Schätzung der Fachanalysten.Das Gewicht der vier zentralen Eigenentwicklungen steige damit erneut. Das Unternehmen sei erfolgreich auf dem Weg zum vollintegrierten Pharma-Unternehmen. Inzwischen auch an der NASDAQ notiert, durchlaufe die Aktie deshalb eine Neubewertungsphase. Weiterer positiver Newsflow werde von den Analysten erwartet.Nun sei die Guidance angehoben worden und auch die Analysten würden ihr Modell anpassen. Die Finanzplanung sähe - im Falle der Zustimmung der US-Kartellbehörden zu dem Deal - für 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 67 Mio. bis 72 Mio. Euro, ein EBIT von -55 Mio. bis -65 Mio. Euro (alt: -110 Mio. bis -120 Mio. Euro) und F&E-Aufwendungen für die firmeneigenen Programme und die Technologieentwicklung im einem Korridor von 87 Mio. bis 97 Mio. Euro (alt: 95 Mio. - 105 Mio. Euro) vor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: