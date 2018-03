- Kommerzielle Aktivitäten: Beginn des Aufbaus kommerzieller Strukturen einhergehend mit der laufenden Entwicklung von MOR208 und den Gesprächen mit der FDA, mit dem Ziel eine mögliche Kommerzialisierung vorzubereiten, vorzugsweise in den USA



- MOR202



- Multiples Myelom: Abschluss der Phase 1/2a-Dosisfindungsstudie mit MOR202 und Präsentation von Daten auf einer geeigneten medizinischen Konferenz; Prüfung weiterer Partnerschaften mit dem Ziel die zukünftige Entwicklung von MOR202 im multiplen Myelom sicherzustellen



- Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC): Start einer klinischen Phase 1/2-Studie



- MOR106: Start einer Phase 2-Studie in atopischer Dermatitis zusammen mit Galapagos



- MOR107: Nach Abschluss der Phase 1-Studie mit gesunden Freiwilligen und ersten präklinischen Hinweisen auf antitumorale Aktivität wird MOR107 präklinisch weiter in Krebsindikationen untersucht, um eine Entscheidung zur Durchführung möglicher weiterer klinischer Studien vorzubereiten



- MOR103/GSK3196165: Für diesen HuCAL-Antikörper, der vollständig an GSK auslizensiert wurde, wird die Präsentation von Ergebnissen einer Phase 2b-Studie in rheumatoider Arthritis und einer Phase 2a-Studie bei Patienten mit Hand-Osteoarthritis, beide von GSK durchgeführt, erwartet.



Im Segment Partnered Discovery erwartet MorphoSys im Jahr 2018 die folgenden Ereignisse:



- Tremfya(R) (Guselkumab): Janssen untersucht Guselkumab derzeit in mehreren Phase 3-Studien in Schuppenflechte (Psoriasis) und psoriatischer Arthritis; die Entwicklung des Produkts zur Behandlung von Morbus Crohn ist geplant. Für mehrere Phase 3-Studien in Psoriasis ist der primäre Studienabschluss 2018 anvisiert, darunter auch eine direkte Vergleichsstudie von Tremfya(R) mit Secukinumab in Plaque-Psoriasis.



- Gantenerumab: MorphoSys' Partner Roche wird 2018 voraussichtlich zwei neue zulassungsrelevante Phase 3-Studien mit den Namen GRADUATE-1 und GRADUATE-2 in der Indikation Alzheimer starten.



- Darüber hinaus könnten im Laufe des Jahres klinische Daten und mögliche regulatorische Meilensteine anderer Partnerprogramme veröffentlicht werden.





MorphoSys wird die firmeneigenen Entwicklungsaktivitäten auch weiterhin durch die Evaluierung möglicher Einlizensierungen, Entwicklungskooperationen und/oder Übernahmen oder den Start möglicher neuer Entwicklungsprogramme vorantreiben. Ziel ist es, die Position des Unternehmens in seinem derzeitigen therapeutischen und technologischen Umfeld beizubehalten bzw. weiter auszubauen.



Detaillierte Zahlen können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.morphosys.de/medien-investoren/mediencenter/morphosys-ag-berichtet-uber-ergebnisse-des-geschaftsjahres-2017



MorphoSys wird heute um 14:00 Uhr MEZ eine öffentliche Telefonkonferenz mit Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse 2017 und den Ausblick 2018 zu präsentieren.



Einwahldaten für die Analysten-Telefonkonferenz (in englischer Sprache) um 14:00 Uhr (Zuhörermodus):



Deutschland: +49 (0) 69 21744220

Teilnehmer PIN: 12211431#



Bitte wählen Sie sich zehn Minuten vor Beginn der Konferenz ein.



Ein Live-Webcast sowie die Präsentation werden ebenfalls auf http://www.morphosys.com zur Verfügung gestellt.



Ungefähr zwei Stunden nach der Konferenz haben Sie die Möglichkeit, einen mit der Präsentation synchronisierten Audio-Replay sowie die Abschrift der Konferenz unter http://www.morphosys.com abzurufen.



Der vollständige Konzernjahresabschluss 2017 (IFRS) steht auf unserer Website unter http://www.morphosys.de/Finanzberichte zur Verfügung.



MorphoSys in Kürze:



MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Unsere breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investieren wir in die Entwicklung unserer eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" generieren wir Produktkandidaten gegen Zielmoleküle, die von unseren Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie identifiziert wurden. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.



Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.



