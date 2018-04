Kursziel

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 58,00 Underperform RBC Capital Markets Zoe Karamanoli 03.04.2018 98,00 Buy Commerzbank Daniel Wendorff 16.03.2018 86,00 Neutral Goldman Sachs Keyur Parekh 14.03.2018 93,00 Buy Oddo Seydler Bank Igor Kim 14.03.2018 100,00 Overweight J.P. Morgan James Gordon 14.03.2018 95,00 Buy Deutsche Bank Gunnar Romer 14.03.2018 85,00 Buy Berenberg Bank Klara Fernandes 13.03.2018 97,00 Kaufen Independent Research Bernhard Weininger 13.03.2018 92,00 Kaufen LBBW Timo Kürschner 13.03.2018

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (18.04.2018/ac/a/t)







Martinsried (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 58,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG hat am 13. März die Zahlen des 4. Quartals 2017 präsentiert.Der Konzernumsatz wuchs 2017 um 34% auf 66,8 Mio. Euro (2016: 49,7 Mio. Euro) und lag somit leicht über der aktualisierten Prognose von November 2017 (63 bis 66 Mio. Euro). Die betrieblichen Aufwendungen betrugen 133,8 Mio. Euro und lagen damit 22% über dem Vorjahreswert (2016: 109,8 Mio. Euro.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf -67,6 Mio. Euro (2016: -59,9 Mio. Euro) und stand damit im Einklang mit der im November 2017 angehobenen Prognose (-66 bis -71 Mio. Euro). Zum Jahresende 2017 verfügte MorphoSys über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 312,2 Mio. Euro im Vergleich zu 359,5 Mio. Euro zum 31. Dezember 2016.Da sich die Umsätze des Unternehmens künftig vermehrt aus produktbasierten Einnahmen anstelle von Einnahmen aus Dienstleistungen generieren werden, rechnet MorphoSys für 2018 mit einem Konzernumsatz im Bereich von 20 bis 25 Mio. Euro. Diese Prognose beinhaltet Tremfya(R)-Tantiemen von 12 bis 17 Mio. Euro basierend auf konstanten Umrechnungskursen für den US-Dollar. Aufwendungen für die firmeneigene Forschung und Entwicklung werden in Höhe von 95 bis 105 Mio. Euro erwartet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan. Die US-Bank hat das Kursziel nach Jahreszahlen von 97 auf 100 Euro angehoben und die "overweight"-Bewertung bestätigt. Das Biotechnologieunternehmen habe einen ermutigenden Bericht zum Zwischenstand der Gespräche über den Antikörper Mor208 mit der US-Medikamentenaufsicht FDA gegeben, schrieb J.P. Morgan-Analyst James Gordon in einer am 14. März vorliegenden Studie. Damit sei der Weg zur Markteinführung des ersten firmeneigenen Produkts im Jahr 2020 gelegt. Der Experte habe seine Schätzungen überarbeitet. MorphoSys bleibe innerhalb der kleinen Unternehmen und der Biotechbranche sein Favorit.Das Analysehaus RBC Capital hat wiederum das Kursziel für MorphoSys nach Zahlen von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "underperform" belassen. Er habe die Schätzungen für den Entwickler von Wirkstoffen erhöht, schrieb Analyst Zoe Karamanoli in einer am 3. April vorliegenden Studie. Dem lägen höhere Erträge von Partnern des Unternehmens sowie angepasste Wechselkurse zugrunde.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick: