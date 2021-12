Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

34,16 EUR +1,91% (22.12.2021, 16:55)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

34,22 EUR +2,55% (22.12.2021, 16:43)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (22.12.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.Kürzlich habe MorphoSys auf der 63. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) die Daten aus der laufenden klinischen Studie mit MANIFEST vorgestellt. Diese Daten würden sich auf mehr Patienten und eine längere Nachbeobachtungszeit als die früher vorgestellten Daten für eine mögliche Myelofibrose-Behandlung beziehen. Auf dieser Grundlage komme MorphoSys zu dem Schluss, dass die Kombination von Pelabresib mit Ruxolitinib bei therapienaiven Patienten mit Myelofibrose weiter erforscht werden sollte.Die Gedanken von Vaseghi, falls Pelabresib zugelassen werde: Zunächst möchte der Analyst auf einen interessanten Punkt bezüglich der Synergie zwischen Pelabresib und Ruxolitinib hinweisen. Wenn man die MANIFEST-Studie und ihre Daten sowie die Forschungen verfolge, komme man zu dem Schluss, dass die Wirkmechanismen von Pelabresib und Ruxolitinib diese Synergie zwischen den beiden Medikamenten ermöglichen würden. Dieser vielversprechende Punkt sei einer der Gründe, warum Vaseghi die weiteren Forschungen von MorphoSys in diesem Bereich mit Optimismus verfolge. Zudem habe dies den Effekt, dass das Unternehmen das Verständnis für mögliche, unterschiedliche MoA sowohl bei der Veränderung der genetischen Expression als auch bei der Veränderung der Megakaryozyten, die bei dieser Krankheit auftreten würden, erweitere. Es bleibe jedoch die Frage, wie sich der Behandlungsstandard bei Myelofibrose ändern würde, wenn Pelabresib zugelassen werde.Unter Berücksichtigung der Forschungsergebnisse und der Erklärungen von Experten sei Vaseghi der Meinung, dass die Standardbehandlung nur für jene Patienten geändert werden könnte, die eine Kontrolle der Milz, der Symptome und der Anämie benötigen würden. Man müsse wissen, dass Anämie eine der Schwierigkeiten bei der Behandlung dieser Krankheit darstelle, da sie durch Ruxolitinib verbessert werden könnte. Wenn man dann eine Medikamentenkombination habe, die die Anämie unterbrechen und die Milz sowie die Symptome gegenüber Ruxolitinib alleine verbessern könne, würde Vaseghi eine bessere Chance sehen, diese Medikamentenkombination für die Erstlinienbehandlung gegenüber Ruxolitinib (alleine) zu bevorzugen.Da Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, die Entscheidungen des Unternehmens und die Studien eng verfolgt, bestätigt er seine "kaufen"-Empfehlung und belässt sein Kursziel bei 95,00 Euro. (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.Mögliche Interessenkonflikte bei der "MorphoSys AG": Keine vorhanden.