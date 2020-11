Kursziel

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 105,00 Equal-weight Morgan Stanley James Quigley 25.11.2020 150,00 Kaufen FMR Research Mohamad Vaseghi 20.11.2020 110,00 Neutral Goldman Sachs Graig Suvannavejh 18.11.2020 90,00 Equal-weight Barclays Capital Emily Field 13.11.2020 140,00 Buy Berenberg Bank Zhiqiang Shu 13.11.2020 129,00 Buy Deutsche Bank Rajan Sharma 13.11.2020 130,00 Sector Perform RBC Capital Markets Charles Weston 12.11.2020



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol Deutschland: MOR, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell ca. 500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de. (26.11.2020/ac/a/t)







Die MorphoSys AG hat am 11. November die Zahlen für das 3. Quartal 2020 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. November habe MorphoSys lange seinem ersten eigenen Medikament Monjuvi entgegengefiebert, nach dem Marktstart in den USA bringe die Krebstherapie dem Biotechunternehmen ersten Schub: Bisher habe MorphoSys mit Monjuvi Millionen 4,4 Euro umsetzen können. Das Medikament sei der große Hoffnungsträger der nahe München angesiedelten Firma. Anfang August hätten die Bayern in den USA die Zulassung für Monjuvi in Kombination mit dem Medikament Lenalidomid als so genannte Zweitlinientherapie bei einem speziellen Blutkrebs bekommen. Wenige Tage später sei nach Unternehmensangaben bereits der erste Patient behandelt worden.Partner bei der Vermarktung sei das Unternehmen Incyte - dank hoher Meilensteinzahlungen durch die US-Amerikaner bereits zum Jahresstart habe MorphoSys in den ersten neun Monaten seine Erlöse wie bereits bekannt mit knapp 292 Millionen Euro nahezu verfünffachen können. Unter dem Strich sei ein Gewinn von mehr als 114 Millionen Euro angefallen nach einem Fehlbetrag von rund 53 Millionen Euro vor einem Jahr.MorphoSys habe Ende Oktober wegen des Marktstarts von Monjuvi seine Jahresprognosen angehoben, der Vorstand habe die neuen Ziele auch mit einer höheren Umsatzbeteiligung am Schuppenflechtemittel Tremfya des Partners Janssen begründet. Die neue Prognose wurde nun bestätigt, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Berenberg. Die Privatbank hat die Einstufung für den Titel nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Markteinführung der Blutkrebstherapie Monjuvi in den USA stütze das verheißungsvolle klinische Profil des Biotech-Unternehmens, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am 13. November vorliegenden Studie.