MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 114,00 Neutral Goldman Sachs Graig Suvannavej 26.09.2019 117,00 Neutral Independent Research Tobias Gottschalt 24.09.2019 130,00 Overweight J.P. Morgan James Gordon 11.09.2019 150,00 Buy Berenberg Bank Shanshan Xu 09.09.2019 81,00 Reduce HSBC Stephen McGarry 16.08.2019 - Kaufen EQUI.TS GmbH Thomas Schießle, Daniel Großjohann 14.08.2019 130,00 Outperform RBC Capital Markets Zoe Karamanoli 09.08.2019 133,00 Buy Deutsche Bank Konstantinos Aprilakis 08.08.2019

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 29 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell rund 370 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (28.10.2019/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 81,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG wird am 29. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2019 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg: Die dort zuständige Analystin Shanshan Xu hat die Einstufung für den Titel nach einem Treffen mit dem alten und dem neuen Konzernchef auf "buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Anleger warteten auf den ersten Eindruck von Jean-Paul Kress als Nachfolger von Simon Moroney nach fast dreißig Jahren an der Spitze des Antikörperspezialisten, schrieb Analystin Xu in einer Studie vom 9. September. Nach seiner Einschätzung bringe Kress alles mit, um MorphoSys durch den Wandel vom Forschungsunternehmen zum Biopharmaunternehmen zu führen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für MorphoSys kommt dagegen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für die Aktie des Biotech-Unternehmens nach einer Investorenkonferenz auf "neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Das 4. Quartal des Biotech-Unternehmens könnte von der Produktseite relativ nachrichtenreich ausfallen, schrieb Analyst Graig Suvannavej in einer am 26. September vorliegenden Studie. In puncto Margenentwicklung habe es keine materiellen Neuigkeiten gegeben.Betrachtet man die Performance der drei im MDAX notierten deutschen Biotech-Werte, so kann seit April dieses Jahres nur ein Titel ein positives Vorzeichen vorweisen: MorphoSys, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 14. Oktober. Evotec und QIAGEN hätten seitdem deutliche Verluste hinnehmen müssen. Am 14. Oktober habe MorphoSys wieder einmal mit guten Nachrichten punkten können.MorphoSys und I-Mab Biopharma (I-Mab) hätten bekannt gegeben, dass I-Mab von der chinesischen National Medical Products Administration (NMPA) die Freigabe für MOR202/TJ202 als Investigational New Drug (IND) erhalten habe. Dadurch könne I-Mab die laufenden klinischen Phase-2- und Phase-3-Studien mit MOR202/TJ202, dem humanen monoklonalen anti-CD38-Antikörper von MorphoSys zur Behandlung des multiplen Myeloms (MM), auch auf das chinesische Festland erweitern. I-Mab besitze die exklusiven Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von MOR202/TJ202 in China, Taiwan, Hongkong und Macau, heiße es in einer Mitteilung von MorphoSys.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur MorphoSys-Aktie?