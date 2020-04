Kursziel

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 100,00 Equal weight Barclays Capital Emmanuel Papadakis 25.03.2020 150,00 Buy Berenberg Bank Shanshan Xu 23.03.2020 119,00 Kaufen Independent Research Tobias Gottschalt 23.03.2020 113,00 Outperform RBC Capital Markets Zoe Karamanoli 20.03.2020 - Kaufen EQUI.TS GmbH Thomas Schießle, Daniel Großjohann 20.03.2020 - Overweight J.P. Morgan James Gordon 19.03.2020 129,00 Buy Deutsche Bank Konstantinos Aprilakis 03.03.2020

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (02.04.2020/ac/a/t)







Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 100,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG hat am 18. März die Zahlen für das vierte Quartal 2019 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 18. März meldet, stelle sich MorphoSys 2020 auf einen kräftigen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis ein. Das Biotechnologieunternehmen wolle seine Erlöse um auf 280 bis 290 Millionen Euro steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle zwischen minus 15 und plus 5 Millionen Euro liegen. Nicht enthalten in dieser Prognose seien unter anderem mögliche Auswirkungen der Coronakrise.Im vergangenen Jahr sei der Umsatz von 76,4 auf 71,8 Millionen Euro gesunken. Wegen anziehender Forschungsaufwendungen und den Vorbereitungen zum Marktstart seines Krebsmittels Tafasitamab sei das EBIT mit minus 107,9 Millionen Euro deutlich niedriger ausgefallen als 2018 - damals habe es minus 59 Millionen Euro betragen. Solche Anlaufbelastungen seien in der Pharmaindustrie jedoch üblich. Mit den Werten habe MorphoSys seine Ziele erfüllt, die das Unternehmen Anfang Juli angehoben habe.Für den Hoffnungsträger Tafasitamab habe MorphoSys Anfang des Jahres mit dem US-Unternehmen Incyte einen gewichtigen Kooperationspartner an Bord geholt. In den USA möchten die beiden Partner das Mittel künftig gemeinsam vermarkten, außerhalb des US-Marktes erhalte MorphoSys eine Umsatzbeteiligung. Nachdem die Bayern Ende 2019 bei der US-Arzneimittelbehörde FDA für das Medikament einen Zulassungsantrag für die Behandlung von Lymphdrüsenkrebs gestellt hätten, werde bis zum 30. August mit einer Entscheidung gerechnet. In Europa wird ein Zulassungsantrag Mitte des Jahres angepeilt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg, die die Bewertung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen hat. Der Antikörperspezialist bleibe auch in der Coronavirus-Krise gut aufgestellt, schrieb Analystin Shanshan Xu in einer Studie vom 23. März. Mit Verzögerungen bei der Einführung von Tafasitamab in Kombinationstherapie gegen bestimmte B-Zell-Lymphome rechne Shanshan Xu nicht.