Kursziel

MorphoSys-Aktie

(EUR) Rating

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 46,00 Hold Deutsche Bank Rajan Sharma 06.08.2021 54,00 Neutral J.P. Morgan James Gordon 04.08.2021 75,00 Overweight Morgan Stanley Daniel Wendorff 04.08.2021 49,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 30.07.2021 124,00 Buy Berenberg Bank Zhiqiang Shu 29.07.2021

Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

46,21 EUR +2,21% (13.08.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

46,26 EUR +2,07% (13.08.2021, 17:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (16.08.2021/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 124,00 oder 46,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG hat am 28. Juli die Zahlen für das zweite Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. Juli hervorgeht, habe das Biotechunternehmen im vergangenen Quartal den Umsatz kräftig gesteigert. Gleichzeitig habe der MDAX-Konzern wegen hoher Kosten wie schon zu Jahresbeginn abermals rote Zahlen geschrieben. Die Erlöse seien um mehr als das Doppelte auf 38,2 Millionen Euro gesprungen. Während das operative Ergebnis bei minus 71,4 Millionen Euro gelegen habe (VJ: -48,4), habe MorphoSys unter dem Strich 20,9 Millionen Euro verdient. Hier sei im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 53,1 Millionen Euro angefallen.Die Bayern hätten erst zu Wochenbeginn wegen veränderter Geschäftserwartungen an das Krebsmedikament Tafasitamab (Markenname Monjuvi) die Konzernziele für das Gesamtjahr gestutzt und würden nunmehr Erlöse zwischen 155 und 180 (Vorjahr: 328) Millionen Euro erwarten. Bereits in der Vergangenheit seien die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen von Experten zurückgeblieben, sodass MorphoSys ohnehin vorsichtige Jahresziele formuliert habe. Wie das Unternehmen mitteilte, spülte das bislang nur in den USA zugelassene Mittel im vergangenen Quartal 14,9 Millionen Euro in die Kassen, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg, die das Kursziel für den Titel nach Quartalszahlen bei 124 Euro sieht und die Einstufung auf "buy" belässt. Der Absatz mit dem Medikament Monjuvi sei schwach gewesen und dies dürfte zunächst auch so bleiben, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am 29. Juli vorliegenden Studie. Andere hinzugekaufte Mittel des biopharmazeutischen Unternehmens seien aber vielversprechend.Die niedrigste Kursprognose für MorphoSys kommt dagegen von der Deutschen Bank: Der dort zuständige Analyst, Rajan Sharma, hat die Aktie des Biotech-Unternehmens von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel in einer am 6. August vorliegenden Studie von 116 auf ein marktkonformes Niveau von 46 Euro gekürzt. Wegen jüngster Signale zum Blutkrebs-Antikörper Tafasitamab (Monjuvi) vermisse Rajan Sharma bei der Aktie weiter Gründe für einen Stimmungswandel. Die Einführung des Mittels verlaufe enttäuschend - und dies wohl nicht nur wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, so der Experte.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze MorphoSys-Aktie: