MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 46,00 Hold Deutsche Bank Rajan Sharma 11.03.2022 124,00 Buy Berenberg Bank Zhiqiang Shu 01.02.2022 36,00 Equal-weight Barclays Capital Emily Field 31.01.2022 40,00 Neutral J.P. Morgan James Gordon 17.01.2022 41,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 17.11.2021 95,00 Kaufen FMR Research Mohamad Vaseghi 15.11.2021 76,00 Overweight Morgan Stanley James Quigley 12.11.2021 42,00 Neutral Goldman Sachs Keyur Parekh 11.11.2021

XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

23,74 EUR +0,55% (14.03.2022, 16:50)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 124,00 oder 36,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG veröffentlicht am 16. März die Zahlen für das 4. Quartal 2021.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, hat Zhiqiang Shu, Analyst der Privatbank Berenberg, mit 124 Euro das höchste Kursziel veranschlagt. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. Der Biotech-Sektor sei im Januar sehr schlecht gelaufen, schrieb Zhiqiang Shu in einer am 1. Februar vorliegenden Branchenstudie unter Verweis auf die Entwicklung des XBI-ETF, in dem kleinere in den USA gelistete Biotech-Unternehmen zu finden sind. Shu sehe dadurch aber auch wieder attraktive Bewertungen und hebe vor allem solche Unternehmen hervor, die einen niedrigen oder sogar negativen Unternehmenswert aufweisen würden. Zu diesen zähle der Analyst auch MorphoSys.Die niedrigste Kursprognose für MorphoSys kommt dagegen von Barclays. Die britische Investmentbank hat das Kursziel für den Titel vor der Berichtssaison im europäischen Pharmasektor von 47 auf 36 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "equal-weight" belassen. Analystin Emily Field aktualisierte in einer am 31. Januar vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen. Das Interesse an Konzernen dürfte in Zeiten volatiler Märkte größer werden, kleinere Unternehmen wie MorphoSys dürften aber länger brauchen, um auf Touren zu kommen. Für den Biotech-Anbieter habe Field ihre Erwartungen an die Forschungsausgaben und das Kernmedikament Monjuvi angepasst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur MorphoSys-Aktie?Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:23,83 EUR +0,38% (14.03.2022, 17:01)