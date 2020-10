Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



43,74 EUR +1,47% (15.10.2020, 16:04)



50,99 USD +0,67% (15.10.2020, 15:59)



US6174464486



885836



DWD



MS



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (15.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Das Geldhaus habe am Donnerstag vor US-Börsenstart starke Quartalszahlen vorgelegt: Umsatz- und Ergebnis seien demnach auch in Zeiten von Corona kräftig gewachsen und hätten deutlich über den hohen Erwartungen der Analysten gelegen. Doch könne das auch die Anleger zufriedenstellen?Morgan Stanley habe in Q3 11,7 Mrd. Dollar Umsatz gemacht - 16 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und eine Milliarde mehr als von Analysten erwartet. Der Quartalsgewinn sei sogar um 25 Prozent auf 2,72 Mrd. Dollar oder 1,66 Dollar pro Aktie gestiegen. An der Wall Street habe man lediglich mit einem EPS von 1,28 Dollar gerechnet.Profitiert habe die US-Großbank dabei vor allem von der erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten während der Corona-Pandemie, die das Handels- und Investmentgeschäft kräftig angekurbelt habe - ähnlich wie zuvor schon bei den Rivalen JPMorgan und Goldman Sachs. In dieser Sparte seien die Umsätze um 21 Prozent geklettert. Dazu hätten auch einige hochkarätige Börsengänge beigetragen, die von der Bank begleitet worden seien.Auch bei der Vermögensverwaltung sei es für Morgan Stanley besser als erwartet gelaufen. In einem positiven Marktumfeld würden die Gebühreneinnahmen in der Regel mit dem verwalteten Vermögen steigen, was sich in einem 7-prozentigen Anstieg des Spartenumsatzes auf 4,66 Mrd. Dollar spiegele. Zuletzt sei der Bereich durch die milliardenschweren Zukäufe von Eaton Vance und E-Trade gestärkt worden. Auf die Q3-Zahlen hätten diese aber noch keinen Einfluss gehabt.Seit Jahresbeginn habe sich der Kurs der Morgan Stanley-Aktie jedoch vergleichsweise stabil gehalten. Seit Erstempfehlung des AKTIONÄR in Ausgabe 18/2020 liege der Titel sogar fast 30 Prozent vorne.Engagierte Anleger sollten bei der Morgan Stanley-Aktie dabei bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2020)