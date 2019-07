XETRA-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

38,80 EUR -2,87% (18.07.2019, 13:32)



NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

43,71 USD -0,14% (18.07.2019, 15:51)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (18.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Morgan Stanley habe im zweiten Quartal spürbare Ertrags- und Gewinnrückgänge erlitten. Schuld daran sei - wie zuvor schon bei den anderen US-Großbanken - v.a. die Flaute im Handelsgeschäft gewesen. Dank einem starken zweiten Standbein habe die US-Investmentbank die Erwartungen der Analysten aber dennoch übertreffen können.Obwohl die Erwartungen der Analysten übertroffen worden seien und Morgen Stanley die Pläne für eine Erhöhung der Quartalsdividende auf 35 Cent sowie Aktienrückkäufe im Volumen von 6 Mrd. USD bestätigt habe, zeichne sich für die Aktie im vorbörslichen US-Handel ein schwächerer Start ab. Die einzige US-Bank auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" sei derzeit JPMorgan, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie: