61,83 USD -3,15% (30.11.2020)



US6174464486



885836



DWD



MS



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (01.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Morgan Stanley habe dieses Jahr ordentlich Gas gegeben an der Börse. Die US-Großbank sei bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen, die Aktie habe den Gesamtmarkt outperformt. Die Bank sei gut kapitalisiert und wolle vom wirtschaftlichen Aufschwung im kommenden Jahr profitieren. "Der Aktionär" erkläre, was Anleger nun tun sollten.Morgan Stanley sei mittlerweile in der Vermögensverwaltung tätig, was das Investmentbanking angehe, bespiele man hauptsächlich noch die Anleiheseite. Das alteingesessene Fondshaus Eaton Vance solle bis zum zweiten Quartal 2021 übernommen werden. Interessant sollten dort die Wachstumsmöglichkeiten im ESG-Bereich sein. Unabhängig davon habe Morgan Stanley einen Kapitalpuffer von 310 Basispunkten, wenn man die Zahlen zum dritten Quartal heranziehe. Das entspreche einigen Milliarden Dollar Überschusskapital.Damit könnte die Bank im ersten Quartal 2021 wieder Ausschüttungen in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen starten, sofern die Finanzaufsicht die Ausschüttungen erlaube. Das Management wolle langfristig mit nur 100 Basispunkten Puffer zur Mindestanforderung auf das Eigenkapital fahren. Das eröffne großen Spielraum für weitere Übernahmen oder eben erhöhte Ausschüttungen.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 38,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Mutige können den Rücksetzer zum Kauf nutzen. (Analyse vom 01.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link