NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

56,44 USD +6,61% (16.01.2020, 22:04)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (17.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Starke Zahlen und eine Anhebung der Performance-Ziele hätten der Morgan Stanley-Aktie am Donnerstag kräftigen Rückenwind geliefert. Die US-Investmentbank habe im vierten Quartal 2019 einen Rekordgewinn von rund 2,1 Mrd. USD verzeichnet. Ähnlich wie die großen US-Konkurrenten JPMorgan, Goldman Sachs und Co habe Morgan Stanley dabei von starken Geschäften im Anleihehandel profitiert. Darüber hinaus habe sich auch die Vermögensverwaltung für reiche Kunden im Schlussquartal besser als gedacht entwickelt. Auf dem Erreichten ausruhen wolle sich CEO James Gorman jedoch nicht, im Gegenteil: Im Anschluss an die Bilanzvorlage habe er die Effizienz-Ziele seines Instituts angehoben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:XETRA-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:51,02 EUR +7,91% (16.01.2020, 17:35)