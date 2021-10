Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

86,89 EUR +2,20% (14.10.2021, 15:27)



NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

100,00 USD +1,45% (14.10.2021, 15:36)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (14.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Traditionell starte die Berichtssaison mit den US-Banken. Während die Aussagen von JPMorgan am Mittwoch bei den Anlegern schlecht angekommen seien, könne Morgan Stanley nun voll überzeugen. Mit einem Gewinnsprung um gut 36% auf 3,7 Mrd. USD seien die Erwartungen deutlich übertroffen worden. Das sei u.a. der Stärke im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung zu verdanken. Die Morgan Stanley-Aktie nähere sich am Donnerstag wieder dem kürzlich erreichten Rekordhoch.Die Geschäfte der US-Banken würden rund laufen. Morgan Stanley sei eine der Top-Empfehlungen des "Aktionärs". Da die Aussichten für die Branche weiter stimmen würden, sollten Anleger die Gewinne weiterhin laufen lassen. Neueinsteiger könnten Rücksetzer zum Kauf nutzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie: