Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

64,40 EUR -0,12% (26.02.2021, 14:03)



NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

78,29 USD -1,99% (25.02.2021)



ISIN Morgan Stanley-Aktie:

US6174464486



WKN Morgan Stanley-Aktie:

885836



Ticker-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

DWD



NYSE-Symbol Morgan Stanley-Aktie:

MS



Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (26.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Morgan Stanley habe sich nach der Finanzkrise 2008 aus Teilen des Investmentbankings zurückgezogen und sich auf die weniger volatile Vermögensverwaltung konzentriert. Als vergangenes Jahr das Coronavirus aufgekommen sei, seien die Geschäfte im Handelssegment aber durch die Decke gegangen. Der Kauf der Brokerplattform E-Trade erweise sich zudem als Glücksfall.2020 habe Morgan Stanley den Gewinn um 22 Prozent auf 11,0 Milliarden Dollar gesteigert. Damit habe das Management um CEO James P. Gorman einen neuen Rekord erzielt. Ausgerechnet die vor Jahren zusammengestutzten Bereiche Handel und Investmentbanking seien explodiert. Da der Discountbroker E-Trader 2020 das erste Mal in den konsolidierten Abschluss eingeflossen sei, sei das Ergebnis aber nicht eins zu eins mit dem aus dem Vorjahr zu vergleichen. E-Trade drehe jetzt aber auch voll auf.Gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters" habe Morgan-Stanleys-CFO Jonathan Pruzan nun gesagt, dass die Anzahl der in diesem Jahr bei E-Trade neu eröffneten Konten größer sei als die Anzahl der im dritten und vierten Quartal 2020 hinzugekommenen. "Mehr Kunden, mehr Einsatz, mehr Aktivität, mehr Cash." Das Wachstum von E-Trade sei "off the charts", so Pruzan.Mit einem 2021er KGV von 14 sei die Aktie für eine US-Bank moderat bewertet, zumal sich mit E-Trade ein weiteres Wachstumsfeld aufgetan habe. Das Management um CEO Gorman sei erfahren und führe die Bank seit Jahren profitabel. Der Kurs steige seit dem Tief im vergangenen Frühjahr immer schneller.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 45,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten den Rücksetzer nutzen. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link