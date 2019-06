Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Monster Beverage Corp.:



Monster Beverage Corp. (ISIN: US6117401017, WKN: A1JSKK, NASDAQ Ticker-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (06.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Stefan Sommer, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt die Aktie des amerikanischen Energy-Drink-Anbieters Monster Beverage Corp. (ISIN: US6117401017, WKN: A1JSKK, NASDAQ Ticker-Symbol: MNST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Durst auf Energydrinks sei ungebrochen. Monster Beverage sei einer der weltweit größten Produzenten und wisse davon zu profitieren. Die gesamte Getränke- und Spirituosenbranche stehe hoch im Kurs. So habe der Sektor auch im TSI-Branchenranking zuletzt deutlich nach oben streben können.Monster Beverage gehöre in dem Sektor zu den trendstärksten Aktien. Bekannt sei der Konzern für seine Energydrinks in schwarzen Dosen mit dem grünen "M", das an Kratzer eines Raubtieres erinnern solle. So laute auch der Werbeslogan "Befreie das Ultra-Biest". Aber nicht nur der erhöhte Koffeingehalt sorge für einen schnelleren Herzschlag - auch die Performance der Aktie.Im laufenden Jahrhundert sei die Aktie von Monster Beverage eine der stärksten Aktien überhaupt. Dagegen würden sogar Apple oder Amazon alt aussehen. Während die US-Giganten seit Anfang 2000 nur eine Performance von 5.300 Prozent beziehungsweise 2.300 Prozent hingelegt hätten, komme die Energydrink-Aktie auf eine Rendite von 70.000 Prozent. Diese historische Rally sei vom starken Wachstum des Unternehmens getragen worden. Die Zahlen würden in den letzten Jahren kaum Rückgänge oder Stagnationen zeigen, sondern könnten kontinuierlich klettern. Auch in Deutschland zähle die Marke nach Red Bull zur beliebtesten Energy-drink-Sorte.Die Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal würden die bisher starke Entwicklung und den Erfolg der Marketingstrategie bestätigen. Monster Beverage habe in diesem Zeitraum einen Umsatz in Höhe von 946,0 Millionen Dollar erwirtschaften können. Im Vorjahreszeitraum habe dieser Wert noch bei 850,9 Millionen Dollar gelegen - ein Plus von über zehn Prozent. Der Gewinn sei ebenfalls stark von 0,39 auf 0,50 Dollar je Aktie geklettert.Aufgrund der starken Zahlen habe die Aktie zuletzt auch ihre Konsolidierung beenden können und notiere nun wieder in Schlagdistanz zum alten Verlaufshoch bei 65 Dollar. Gelingt der Ausbruch, ist der Weg bis zum Allzeithoch im Bereich von 70 Dollar frei, so Stefan Sommer von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2019)