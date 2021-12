Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze MongoDB-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MongoDB-Aktie:

449,90 EUR +18,39% (07.12.2021)



NASDAQ-Aktienkurs MongoDB-Aktie:

429,34 USD -4,63% (06.12.2021)



ISIN MongoDB-Aktie:

US60937P1066



WKN MongoDB-Aktie:

A2DYB1



Ticker-Symbol MongoDB-Aktie:

526



NASDAQ-Symbol MongoDB-Aktie:

MDB



Kurzprofil MongoDB Inc.:



MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) ist eine moderne, universell einsetzbare Datenbankplattform. Die Plattform wurde entwickelt, um Anwendungen in großem Umfang über eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Cloud, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung auszuführen. Das primäre Abonnementpaket ist MongoDB Enterprise Advanced, das seine proprietäre Datenbankserver, Sicherheit, Unternehmensverwaltungsfunktionen, seine grafische Benutzeroberfläche, Analyseintegrationen undtechnischen Support umfasst. Darüber hinaus bietet es MongoDB Atlas, sein Cloud Hosted Database-as-a-Service (DBaaS)-Angebot, das die Infrastruktur und das Management seines Community-Server-Angebots umfasst. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch professionelle Dienstleistungen an, einschließlich Beratung und Schulung. (07.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MongoDB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Datenbankspezialisten MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) unter die Lupe.MongoDB habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und seine Investoren auf ganzer Linie überzeugt. Die MongoDB-Aktie sei um über 18 Prozent geklettert.Der Datenbankspezialist habe einen Verlust pro Aktie von 11 Cent gemeldet, während die Analysten noch 38 Cent erwartet hätten. Auch bei den Erlösen hätten die US-Amerikaner mit 227 Mio. Dollar deutlich über den erwarteten 205 Mio. Dollar gelegen. Das entspreche einem satten Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr von 50 Prozent.Noch beeindruckender sei das Umsatzwachstum beim Dienst Atlas (+84 Prozent) ausgefallen. CEO Dev Ittycheria habe im Rahmen des Quartalsberichts unterstrichen, dass immer mehr Großkunden zu Atlas wechseln würden, so auch der Krypto-Riese Coinbase.Insgesamt habe sich der Nettoverlust aufgrund gestiegener Ausgaben für Sales & Marketing von 73 Mio. Dollar im letzten Jahr auf 81 Mio. Dollar ausgeweitet. Dennoch sei dieser niedriger ausgefallen, als vom Unternehmen zuvor angenommen. Als Grund habe der Konzern niedrigere Reisekosten aufgrund der Pandemie genannt.Es seien fraglos brillante Zahlen, die MongoDB gestern publiziert habe. Das Unternehmen verbuche von Quartal zu Quartal Rekordwachstumsraten, obwohl es mit solchen Tech-Riesen wie Amazon, Microsoft, Google und Oracle um Marktanteile kämpfen müsse. Offensichtlich wissen die Kunden die Vorzüge der Datenbanktechnologie des Softwareanbieters zu schätzen, Emil Jusifov.Investierte lassen ihre Gewinne bei der MongoDB-Aktie laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2021)