Kurzprofil MongoDB Inc.:



MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, Nasdaq-Ticker: MDB) ist eine moderne, universell einsetzbare Datenbankplattform. Die Plattform wurde entwickelt, um Anwendungen in großem Umfang über eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Cloud, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung auszuführen. Das primäre Abonnementpaket ist MongoDB Enterprise Advanced, das seine proprietäre Datenbankserver, Sicherheit, Unternehmensverwaltungsfunktionen, seine grafische Benutzeroberfläche, Analyseintegrationen und technischen Support umfasst. Darüber hinaus bietet es MongoDB Atlas, sein Cloud Hosted Database-as-a-Service (DBaaS)-Angebot, das die Infrastruktur und das Management seines Community-Server-Angebots umfasst. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch professionelle Dienstleistungen an, einschließlich Beratung und Schulung. (18.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MongoDB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, Nasdaq-Ticker: MDB) unter die Lupe.Im Zuge der Digitalisierung müssten die Unternehmen mit riesigen und komplexen Datenmengen (Big Data) kämpfen. Ein effizientes Management dieser Daten gehöre zu den Schlüsselerfolgsfaktoren der Konzerne. Denn nur so würden sich die Geschäftsprozesse optimieren und Kosten einsparen lassen.Eine entscheidende Rolle spiele dabei die Auswahl der passenden Big-Data-Software. Mit MongoDB habe "Der Aktionär" einen der weltweit aussichtsreichsten und bedeutendsten Datenbank-Anbieter im Bereich Big Data auf seiner Empfehlungsliste. Beeindruckt würden sich auch die Analysten zeigen.So habe der Morgan Stanley-Analyst Sanjit Singh MongoDB von "Gleichgewichten" auf "Übergewichten" hochgestuft und das Kursziel von 295 auf 439 Dollar erhöht. Singh hebe hervor, dass MongoDB mit Wachstumsraten von über 30 Prozent überzeuge und laufend viele neue Kunden dazugewinne.Aufgrund seiner Stärke in der Cloud-Sparte, sollte MongoDB seine führende Rolle verteidigen und seine Präsenz in der am schnellsten wachsenden Sparte im Datenbank-Markt ausweiten können. Zudem sei die Bewertung nicht zu hoch, wenn man die strategische Bedeutung der MongoDB-Technologie in Betracht ziehe.MongoDB grenze sich von den traditionellen Datenbanken dadurch ab, dass es den Datenbestand und die Arbeitslast auf mehrere Server verteile und somit effizienter und performanter arbeite als SQL-basierte Datenbanken wie etwa Oracle oder Microsoft Azure SQL."Der Aktionär" habe in der Ausgabe 51/2020 MongoDB zum Kauf empfohlen. Seitdem habe die Aktie bereits rund 30 Prozent zugelegt und ihren Zielkurs bei 300,00 Euro erreicht."Der Aktionär" passt nun den Ziel- und Stoppkurs an, so Emil Jusifov. Neues Ziel laute 380,00 Euro, neuer Stopp: 230,00 Euro. (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link