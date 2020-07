Gemeinsamkeiten mit dem Bankroll-Management

Diese Gemeinsamkeiten gilt es, im Hinterkopf zu behalten, zumal das Wirtschaften an der Börse von vielen Aktionären auch als Spiel mit vielen Zufallselementen verstanden wird und der Begriff des "Casino-Kapitalismus" jedem geläufig ist. Übrigens: Wer sich selbst einmal im Glücksspiel versuchen möchte, der sollte stets einen hohen Online Casino Bonus und entsprechende Casino Freispiele mitnehmen und die Gelegenheit nutzen, ein Gefühl für das jeweilige Spiel durch Einsätze im Online Casino ohne Geld zu erlangen. Kostenlose Probespiele bietet mittlerweile jedes Online Casino an.



Das Limit beachten!

In beiden Fällen, also dem Bankroll-Management sowie dem Money-Management, setzt man sich selbst für seine Einsätze an der Börse ein festes Limit, das nicht überschritten werden darf. Diese Einsatzobergrenze orientiert sich dabei an den eigenen finanziellen Möglichkeiten. Ausgangspunkt ist der denkbar ungünstigste Fall, der die eigene Liquidität in Dingen des täglichen Lebens, der Haushalts- und der Fixkosten des Unternehmens niemals gefährden darf. Wie wichtig diese Vorgehensweise ist, zeigt das Gedankenexperiment, dass dieser beschriebene schlimmstmögliche Fall natürlich eher selten ist, aber durchaus an zum Beispiel einem Tag von zehn Spieltagen passieren kann. Wenn nun jeder zehnte Tag die Existenz aufs Spiel setzen kann, wäre das Agieren an der Börse nur ein kurzes, aber heftiges Vergnügen.



Erkenne dich selbst!

Menschen werden von Emotionen und vom Verstand geleitet. Emotionen können beflügelnd wirken, aber auch ins Verderben führen. Gerade an der Börse ist ein rationales, methodisches Vorgehen der Königsweg, um die Basis für einen kontinuierlichen Aufstieg zu schaffen. Deshalb umfasst das Money-Management Methoden, die sich explizit gegen die Einflüsse von Emotionen richten, die sowohl an der Börse als auch in einem Casino sehr gut untersucht worden sind. Auf diese Weise neigen Trader dazu, einer momentanen Glücksserie zu vertrauen und den Bogen zu überspannen. Dadurch ist die Gefahr real, dass glücklich gewonnene Geld sogleich wieder zu verspielen und von himmelhochjauchzend in den Status zu Tode betrübt zurückzufallen.



Das andere Extrem ist genauso problematisch, denn auch Trader mit Pechsträhne neigen dazu, sich mit einem Misserfolg nicht abzufinden und sich mit immer mehr Einsätzen gegen den Kater am Abend zu stemmen. Die Gefahr, ins Bodenlose zu stürzen, nimmt nun reale Gestalt an. In beiden Fällen wird der Spieler von Emotionen getrieben und handelt nicht mehr rational und zielorientiert. Nur wer diese Gefahren erkennt, die tief in der Natur des Menschen verankert sind, kann diese umgehen. Nur dann kann der Verstand die eigene Gefühlswelt kontrollieren. (30.07.2020/ac/a/m)









