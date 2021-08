7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Mondelez International:



Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) ist einer der weltweit größten Lebensmittelhersteller. Mondelez vertreibt Schokolade, Kaffee, Nüsse, Kaugummi sowie Kekse und andere Süßwaren. Das Markenspektrum der Gesellschaft ist groß und in über 150 Ländern auf dem Globus etabliert. Die bekanntesten Brands sind Philadelphia, Belvita, Milka, Oreo oder Trident. Der Konzern vermarktet seine Produkte über ein eigenes Vertriebsnetz auf der ganzen Welt und beliefert neben großen Zwischenhändlern auch Supermarktketten. Das verfügbare Sortiment unterscheidet sich von Land zu Land und ist mitunter auf unterschiedliche Produktbereiche spezialisiert. Mondelez International entstand 2012 im Rahmen des Spin-Offs der nordamerikanischen Geschäftsaktivitäten der damaligen Kraft Foods, Inc. (10.08.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mondelez-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mondelez International (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ) unter die Lupe.Die Aktie des US-Lebensmittelkonzerns habe zuletzt dank steigender Erwartungen wieder etwas zulegen können, ehe im Zuge der jüngsten Quartalsergebnisse viele Anleger abermals das Handtuch geworfen hätten. Die Zahlen seien unterm Strich solide ausgefallen, hätten jedoch mehrheitlich nur moderat über den Analystenschätzungen gelegen. Mondelez blicke trotz des herausfordernden Umfeldes auf ein starkes Q2 und ein solides erstes Halbjahr 2021 zurück. Die Umsatzerlöse in Q2 seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,4% auf USD 6,6 Mrd. gestiegen, hauptsächlich aufgrund des organischen Umsatzwachstums von 6,2% und des zusätzlichen Umsatzes aus der Akquisition von Hu, Grenade und Gourmet Food.Die Analystenerwartungen seien damit leicht übertroffen worden, wobei der Q2 2020 Umsatz sogar höher als zum Vergleichszeitraum vor der Krise 2019 (USD 6 Mrd.) gelegen habe. Der Gewinn pro Aktie sei im letzten Quartal um 100% auf USD 0,76 gestiegen und habe damit die Konsenserwartung in Höhe von USD 0,52 sogar vergleichsweise deutlich übertroffen. Auf Halbjahressicht sei der Nettoumsatz um 10% in Relation zum Vorjahreszeitraum gestiegen, getrieben u.a. von den bereits genannten Übernahmen von Hu, Grenade und Gourmet Food. Das bereinigte Ergebnis je Aktie für das zweite Quartal habe bei USD 0,66 gelegen, was in erster Linie auf einen höheren operativen Gewinn und eine Reduktion der ausstehenden Aktien zurückzuführen sei.Über Dividenden und Aktienrückkäufe seien im ersten Halbjahr bereits USD 2,4 Mrd., davon USD 900 Mio. im zweiten Quartal, an die Investoren ausgeschüttet worden. Außerdem sei beschlossen worden, die vierteljährliche Dividende um 11% auf USD 0,35 pro Aktie anzuheben. Diese werde erstmals am 14. Oktober 2021 ausgeschüttet. (Ex-Tag: 29. September 2021).Für das Jahr 2021 sei die Prognose für das Umsatzwachstum um einen Prozentpunkt angehoben worden. Konkret werde ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 4%, ein Plus des bereinigten Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich und ein Free Cashflow von mehr als USD 3 Mrd. angestrebt. Der Ausblick werde vor dem Hintergrund einer größeren als üblichen Volatilität als Folge von COVID-19 gegeben. Die Schätzungen würden sich damit weitgehend mit den Annahmen des Analystenkonsens decken.Mondelez habe die Coronakrise bereits zuvor gut gemeistert und scheine nun auch relativ solide wieder aus dieser herauszukommen. Die erwarteten Wachstumsraten im aktuellen Jahr sollten jene der Peer-Group deutlich übertreffen. Es müsse aber davon ausgegangen werden, dass vieles der hohen Erwartungen bereits in den Kursentwicklungen eingepreist zu sein scheine - was sich auch in dem rund 20%-igen Kursanstieg seit dem Jahrestief widerspiegle. In Relation zur eigenen Historie handle Mondelez mit einem teils deutlichen Bewertungsaufschlag, welcher nur mehr ein geringes Ertragspotenzial auf die kommenden zwölf Monate impliziere.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, behält daher seine "halten"-Empfehlung aufrecht. Das Kursziel von USD 63,00 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher neben den Multiples der eigenen Historie auch eine adäquate Prämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 10.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen