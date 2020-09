Paris (www.aktiencheck.de) - Rauf, runter - und nun wieder rauf? Nicht nur der Aktienmarkt hat eine turbulente Phase hinter sich beziehungsweise befindet sich in einer solchen, auch am Rohstoffmarkt ging es in den vergangenen Monaten recht turbulent zu, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Kupfer-Bullen in LauerstellungNach einem Kursaufschwung Ende 2019 sei zu Beginn des Jahres eine Korrektur gefolgt, die nach dem Ausbruch der Coronakrise nochmals deutlich an Fahrt gewonnen habe. Seit dem Tief Mitte März habe der Preis des Industriemetalls aber kräftig zugelegt, von rund 2,15 auf gut 3,10 Dollar. Dass der Kurs in den vergangenen Tagen wieder unter die 3-Dollar-Marke gepurzelt sei, dürfte mit dem stabileren Dollar und den gestiegenen Corona-Neuinfektionszahlen zu erklären sein. Aber: Eine anhaltende Green-back-Stärke sei zwar möglich, jedoch nicht unbedingt sehr wahrscheinlich. Zudem dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis ein effektiver und sicherer Corona-Impfstoff verfügbar sein werde - und damit einhergehend auch die Weltwirtschaft wieder aufatme. Mittelfristig könnte Kupfer daher durchaus noch Luft nach oben haben. Kurzfristig könnte hingegen vor allem China den Kupfer-Bullen Rückenwind verleihen. So sei die Industrieproduktion im August mit 5,6 Prozent so stark gestiegen wie noch nie in 2020. Und dass die globalen Lagerbestände zuletzt geschrumpft seien und ein inzwischen recht niedriges Niveau aufweisen würden, könnte Kupfer ebenfalls stützen. (25.09.2020/ac/a/m)