Indien sei im "Ease of Doing Business" Rankingsder Weltbank vom Ranglistenplatz 142 in Jahr 2013 auf aktuell Rang 77 von insgesamt 190 von der Bank betreuten Ländern nach vorne gerückt. Innerhalb eines Jahres sei Indien sogar um 30 Plätze vorgerückt, von Rang 130 im Jahr 2016 vor auf Rang 100 im Jahr 2017, was bislang kein anderes Land geschafft habe. Jetzt hätten die Menschen begonnen, dieses Land ernster zu nehmen als je zuvor. Die Experten würden erwarten, dass sich der Aufstieg fortsetze, wenn Modi Premier bleibe.



Es zeige sich, dass die biometrische eindeutige Identifizierung für 1,3 Milliarden Menschen und die Verbindung deren Daten mit Bankkonten und Mobiltelefonen möglich sei. Dies könnte eine Dreieinigkeit aus Banking, Identifikation und Konnektivität schaffen. So würde Indien zu einer Goldmine für die Dateninkubation, indem es Zwischenmänner und Leckagen in staatlichen Sozialeinrichtungen beseitige.



Im Moment sei die Positionierung der Experten für Indien taktisch neutral und strategisch übergewichtet. Aber insgesamt seien sie der Meinung, dass indische Aktien für eine mögliche strategische Allokation in Betracht kommen sollten. Es gebe nur sehr wenige Länder, die mit einer Wachstumsrate von mehr als 7 Prozent wachsen würden, und praktisch alle seien klein und schwer zugänglich. Mit seinen Wirtschaftswachstumsraten, günstigen demographischen Daten, der steigenden Mittelschicht und der verbesserten fiskalischen Situation sei Indien eine attraktive strategische Allokation, und deshalb könnte nach Erachten der Experten jeder Investor, der nach langfristigem Wachstum suche, eine Übergewichtung indischer Aktien in Betracht ziehen.



Die bevorstehenden Wahlen könnten kurzfristig zu Volatilität führen, insbesondere wenn die Entwicklung auf eine Hängepartie hindeute - was jedoch aus Sicht der Experten weniger wahrscheinlich sei. Diese Volatilität werde jedoch die Marktbewertungen lockern und gute Einstiegspunkte für strategische Allokatoren schaffen. In den kommenden Wochen könnte es an der Zeit sein, sich verstärkt auf Indien zu konzentrieren.



Anleger sollten vor dem Ausbau ihrer Positionen besonders auf den Druck auf die indischen Infrastrukturreformen achten. Nach Meinung der Experten müssten Indiens zukünftige Regierungen smarter sein, wenn es darum gehe, ihre staatseigenen Einheiten zu verwalten, insbesondere solche, die Verluste verursachen würden. Indien befinde sich auf einer Gratwanderung zwischen haushaltspolitischer Besonnenheit bei gleichzeitig effizienten Ausgaben zur Stärkung der Infrastruktur des Landes und einem Privatisierungsschub gemeinnütziger staatlicher Einrichtungen. Die Liquidierung verlustbringender Vermögenswerte würde die Regierung entlasten und könnte ihre liquiden Mittel, die anderswo besser ausgegeben werden könnten, erhöhen.



Indiens Wirtschaftswachstum, sein demografisches Profil und sein Konsumwachstum dürften für Schwellenländer-Investoren attraktiv sein. Nicht viele Menschen würden wissen, dass Indien heute die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt sei und damit vor anderen traditionellen Wirtschaftskraftzentren wie Frankreich und Italien und fast genauso groß wie Großbritannien. Noch wichtiger sei, dass es den Vorhersagen zufolge deutlich über 7 Prozent wachsen werde - eine Rate, mit der keine andere große zugängliche Wirtschaft derzeit wachse.



Wenn Volkswirtschaften derart schnell wachsen würden, würden sie historisch gesehen genügend Rückenwind für ihre effizient geführten Unternehmen im "Huckepack" auf dem Gesamtwachstum schaffen. Wenn man einen Zeitraum von fünf Jahren betrachte, habe ein großer Prozentsatz der Large-Cap-Firmen, die ihren Buchwert gesteigert hätten, und der Small-Cap-Firmen, die Gewinne in den Schwellenländern erzielt hätten, ihren Sitz in Indien. Die Experten seien zuversichtlich, dass Schwellenländer-Investoren weiterhin von den potenziell langfristigen Renditen profitieren würden, die Indien generieren könne. (17.04.2019/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Das Ergebnis der bevorstehenden Wahlen in Indien ist nach wie vor schwer vorherzusagen, so Gaurav Sinha, Asset Allocation Strategist beim ETP-Anbieter WisdomTree.Aktuell sei der derzeitige Premierminister Narendra Modi der beliebteste Führer, und es gebe keine einzige andere Gestalt, die ihn ersetzen könnte. Aber die eigentliche Frage sei, ob Modi durch eine scheinbar einheitliche Zusammensetzung der Oppositionsparteien besiegt werden könne. In dieser Phase sei die Wiederwahl von Modi aufgrund der Erfahrungen vor Ort wahrscheinlich, aber natürlich könnten sich die Dinge bis zu den Wahlen, die in sieben Phasen zwischen dem 11. April und dem 19. Mai 2019 stattfinden sollten, ändern.Eine Wiederwahl Modis und die Fortsetzung seiner Steuer- und Marktpolitik dürfte sich positiv auf Indiens Wirtschaft auswirken. In den letzten fünf Jahren seien ökonomische Leitplanken eingeführt worden, sodass es wahrscheinlich sei, dass man bei einer Rückkehr Modis an die Macht eine breite Beschleunigung der Wirtschaft entlang dieser Leitplanken sehen werde. Folgende Leitlinien seien auch in der nächsten Amtszeit relevant:Mit der Vereinfachung und Vereinheitlichung der komplizierten Steuern Indiens unter der "Goods & Services Tax (GST)" könnte dies beginnen. Die Steuer fasse bereits über 17 unterschiedliche Steuerarten bei jedem Kauf zu einer nationalen Steuer zusammen. Mit Einführung der GST sei das Land zu einer echten einheitlichen Wirtschaftszone geworden. Man habe auch die Umsetzung des "Konkursrechts" beobachten können, das auf die Beschleunigung von Liquidation und Rückzahlung notleidender Kredite ziele. Eine Stimulation der Mikrokredite durch eine von der Regierung unterstützte Mikrokreditagentur sei ebenfalls eine mögliche Option für die kommende Amtszeit, da die Beschäftigung in nicht organisierten Sektoren fast 86% der Gesamtbeschäftigung in Indien ausmache. Die Experten würden darüber hinaus auch Anreize für Sparer erwarten, Geld bei Banken einzuzahlen, indem diese kostenlose Lebensversicherungen anböten und so jedem Einzelnen auf der Straße den Zugang zu formellen Finanzdienstleistungen bringen würden.