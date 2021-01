Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

145,88 EUR +10,94% (29.01.2021, 15:52)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

172,8599 USD +8,34% (29.01.2021, 15:38)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Deutschland Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (29.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna kenne am heutigen Freitag fast kein Halten. Am Nachmittag gehe es bei dem Papier auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 20 Prozent nach oben auf 160,28 Euro. Bereits in den Tagen zuvor habe sich die Aktie recht stark präsentiert. Die Aktie profitiere wohl zum Wochenschluss von den eher bescheidenen Ergebnissen des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol Deutschland: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ).Das Vakzin des Pharmakonzerns Johnson & Johnson könne laut ersten Studienergebnissen offenbar eine Covid-19-Erkrankung in 66 Prozent der Fälle verhindern. In den Studienarmen in den USA sei er noch effektiver gewesen - hier habe die Wirksamkeit im Schnitt sogar bei 72 Prozent gelegen. Doch der Konzern mache sich Sorgen um Mutationen. Bei Versuchsreihen in Südafrika habe der Impfstoff nur in 57 Prozent der Fälle gewirkt.Dort sei eine neue Virusvariante aufgetreten, die wahrscheinlich ansteckender sei und möglicherweise auch Menschen erneut infizierten könne, die sich bereits mit dem Coronavirus angesteckt hätten. Das könnte sich auch auf die Effektivität von Impfstoffen auswirken. Zuletzt seien in Südafrika 95 Prozent aller Covid-19-Erkrankungen auf die Variante B.1.351 zurückgegangen.Der Impfstoff von Moderna dürfte hingegen nach Herstellerangaben auch vor den zunächst in Großbritannien und Südafrika entdeckten Corona-Varianten schützen."Wir sind durch die neuen Daten ermutigt, und sie bestärken unsere Zuversicht, dass der Covid-19-Impfstoff von Moderna gegen diese neu entdeckten Varianten schützt", habe Unternehmenschef Stephane Bancel laut Mitteilung gesagt.DER AKTIONÄR hat die Aktie von Moderna erstmals zum Kurs von 19,60 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile liege das Papier nun 718 Prozent in Front.Auch im Juni hat DER AKTIONÄR bei 53,02 Euro noch einmal eindringlich zum Kauf geraten. Auch diese Anleger könnten sich mittlerweile über eine Verdreifachung freuen. Auf dem aktuellen Niveau könne man durchaus über weitere Teil-Gewinnmitnahmen nachdenken. Restposition soll man weiter laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Moderna-Aktie. (Analyse vom 29.01.2021)