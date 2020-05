Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

47,90 EUR +5,63% (07.05.2020, 16:10)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

53,90 USD +10,11% (07.05.2020, 15:56)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (07.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Morderna könne am heutigen Donnerstag gleich mit zwei starken News aufwarten. Zum einen sei es Moderna gelungen, die Erwartungen der Analysten beim Quartalsverlust zu schlagen. Was aber noch viel bedeutender sei: Moderna werde bei der Entwicklung eines möglichen Impfstoffs gegen Corona deutlich schneller vorankommen als bislang gedacht.Das Biotech-Unternehmen habe bekannt gegeben, dass die Mid-Stage-Studien für den Covid-19-Impfstoff in Kürze beginnen würden, während die Studien im Spätstadium voraussichtlich im Frühsommer starten würden. Bislang habe das Unternehmen in Aussicht gestellt, im Frühsommer mit den Versuchen im mittleren Stadium beginnen zu können.Die Moderna-Aktie habe auf die starken News mit einem deutlichen Kursanstieg bei der Handelsplattform Tradegate von 11,4 Prozent auf 50,51 Euro reagiert. DER AKTIONÄR habe bereits des Öfteren darauf hingewiesen, dass er Moderna als einen der Top-Favoriten im Rennen um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs sehe. Dabei bleibe es. Anleger, die seit der Empfehlung im Aktienreport "Die Mega-Hoffnung im Kampf gegen Corona: Sichern Sie sich jetzt diese Aktie und die Chance auf 100 Prozent und mehr" bei Moderna investiert seien (Empfehlungskurs: 19,60 Euro), könnten sich mittlerweile über einen Gewinn von mehr als 150 Prozent freuen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: