Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.



Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

59,80 EUR +0,71% (27.10.2020, 09:18)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

70,24 USD -0,41% (26.10.2020)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (27.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die US-Biotech-Gesellschaft Moderna gehöre bei der Forschung nach einem Corona-Impfstoff zu den am weitesten fortgeschrittenen Unternehmen. Laufe alles nach Plan, könnte noch in diesem Jahr der Antrag auf eine Notfallzulassung gestellt werden. Weltweit würden sich nun die Länder sich möglichst viele Impfstoffdosen zu sichern versuchen - so wie zuletzt auch Katar.Kater habe mit Moderna eine Vereinbarung über den Kauf des potenziellen Corona-Impfstoffs aus dem Hause Moderna unterzeichnet, sobald dieser für den weltweiten Einsatz zugelassen sei."Frühzeitige Verhandlungen und die Sicherung einer Reihe von Vereinbarungen erhöhen unsere Chancen, frühzeitig ausreichende Mengen des Impfstoffs zu erhalten", habe Abdullatif al-Khal, Vorsitzender einer nationalen Covid-19-Gesundheitsgruppe und Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten bei der Hamad Medical Corporation, gesagt.Auch die Kommission der Europäischen Union (EU) habe sich bereits Margen an einem kommenden möglichen Covid-19-von Moderna gesichert. Moderna habe hier zuletzt bekannt gegeben, dass die europäische Arzneimittelbehörde EMA diesen für die Einreichung eines Antrags auf Marktzulassung in der Europäischen Union zugelassen habe."Der Aktionär" bleibt sehr zuversichtlich, was die Entwicklung von Moderna angeht. Anleger bleiben an Bord, auch risikobereite Neueinsteiger können bei der Aktie von Moderna noch zugreifen, so Marion Schlegel. Der spekulative Charakter der Aktie sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden. (Analyse vom 27.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link