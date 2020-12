Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (22.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.In den USA hätten am Montag die ersten Menschen den Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna verabreicht bekommen. Der Fernsehsender CNN habe gezeigt, wie Impfdosen in einem Krankenhaus in Houston im Bundesstaat Texas verabreicht worden seien. Beim Kurznachrichtendienst Twitter hätten unter anderem Krankenhäuser in Ohio und Connecticut Fotos von Ärzten und Pflegern gepostet, die den Impfstoff bekommen hätten. Die Vereinigten Staaten seien das weltweit erste Land, in dem der Stoff abseits von Tests regulär zum Einsatz komme. In Europa sei die Sitzung zu einer möglichen Zulassung für den 6. Januar angesetzt.Regierungsbeamte hätten in den vorangegangenen Tagen damit gerechnet, dass mit einer ersten Lieferung knapp sechs Millionen Moderna-Impfdosen an rund 3.500 Orte im Land verteilt werden könnten. Noch vor Jahresende könnten in den USA laut Unternehmensangaben 20 Millionen Einheiten verfügbar sein. Für den vollen Immunschutz seien zwei davon pro geimpfter Person im Abstand von 28 Tagen nötig. Zunächst sollten in den Vereinigten Staaten ältere Menschen und Angestellte in Krankenhäusern und Pflegeheimen geimpft werden. Auch viele Politiker hätten sich bereits öffentlich impfen lassen.Der Moderna-Impfstoff habe am Freitag eine Notzulassung bekommen. In Testreihen habe er eine Wirksamkeit von rund 94 Prozent. Rund 30.000 Studienteilnehmer hätten nur geringe Nebenwirkungen gezeigt.Es sei nach dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer das zweite Präparat, das in den USA im Einsatz sei. Ein großer Unterschied zwischen den beiden Präparaten sei der Transport der Mittel. BioNTech/Pfizers Impfstoff erfordere Temperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius. Der Moderna-Impfstoff müsse dagegen nur bei Kühlschranktemperaturen aufbewahrt werden.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt nach den jüngsten Teilgewinnmitnahmen, die Restposition weiter laufen zu lassen. (Analyse vom 22.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link