Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

364,95 EUR +1,12% (21.09.2021, 12:08)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

423,33 USD -1,56% (20.09.2021, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (21.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Tschechien habe mit Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Die ersten Menschen hätten am Montag ihre dritte Spritze erhalten. Voraussetzung sei, dass die letzte Impfung mehr als acht Monate zurückliege. Verabreicht werde der Impfstoff von Moderna und von BioNTech. Das Gesundheitsministerium in Prag empfehle die sogenannte Booster-Impfung ausdrücklich für Senioren ab 60, Angehörige von Risikogruppen sowie das Gesundheits- und Pflegepersonal. "Bei allen anderen liegt es an ihrem eigenen Willen", habe Gesundheitsminister Adam Vojtech gesagt.Wer infrage komme, erhalte eine SMS-Benachrichtigung - am ersten Tag seien das knapp 8.000 Krankenversicherte gewesen, bis Jahresende dürften es eine Million sein. In Tschechien seien mittlerweile knapp 5,9 Millionen Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft - und damit mehr als die Hälfte der 10,7 Millionen Einwohner des EU-Mitgliedstaats.Aus technischer Sicht präsentiere sich die Moderna-Aktie trotz des turbulenten Wochenstartes relativ stabil. Am gestrigen Montag habe der Titel mit einem moderaten Minus von 1,5 Prozent geschlossen. Aktuell stütze der Supportbereich bei der psychologisch wichtigen 400-Dollar-Marke den Kurs. Als nächstes Etappenziel stehe die Hürde bei 463 Dollar im Fokus.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: