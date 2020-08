Börsenplätze Moderna-Aktie:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (05.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die US-Corona-Impfstoff-Hoffnung Moderna habe am heutigen Mittwoch die Ergebnisse des zweiten Quartals vorgelegt. Diese lägen im Rahmen der Erwartungen, Überraschungen hätten hier aber auch nicht erwartet werden können. Die Fantasie liege bei dem Unternehmen ganz klar weiterhin auf der Entwicklung eines möglichen Corona-Impfstoffs. Hierzu habe Moderna nun seine Timeline bestätigt.Der Umsatz sei im dritten Quartal 2020 (per Ende Juni) auf 66,4 Millionen Dollar nach 13,1 Millionen Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum gestiegen, was einer Verfünffachung entspreche. Der Nettoverlust habe sich auf 116,7 Millionen Dollar oder 0,31 Dollar je Aktie belaufen. Wichtig sei die Cash-Ausstattung. Und diese habe sich im vergangenen halben Jahr sehr erfreulich entwickelt. Seit dem Jahreswechsel sei der Bestand von 1,26 Milliarden Dollar auf 3,07 Milliarden Dollar gestiegen.Vor Kurzem habe Moderna den Start der Phase-3-Sudie mit dem mRNA-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 melden können. Die Gesellschaft wolle in die sogenannte COVE-Studie, die in Zusammenarbeit mit dem National Institutes of Health (NIH) und der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) durchgeführt werde, 30.000 Probanten einschließen. Bis Ende September solle die Rekrutierung der freiwilligen Studienteilnehmer abgeschlossen sein, bestätige Moderna im Rahmen des Quartalsberichts. Erst vor kurzem habe sich Moderna weitere Fördermittel von der BARDA in Höhe von 472 Millionen Dollar gesichert. Damit würden sich die BARDA-Zuschüsse mittlerweile auf 955 Millionen Dollar summieren.Der Impfstoff von Moderna sei heiß begehrt. Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichte, wolle sich nun auch die Schweiz den Zugang sichern. Pascal Strupler, Direktor des Schweizer Bundesamts für Gesundheit BAG, habe demnach am Dienstag in der Sendung "Club" des Schweizer Fernsehens angekündigt, dass bald eine Reservierungs- und Versorgungsdeal unterzeichnet werde. Bei der Herstellung des Impfstoffs arbeite das US-Unternehmen Moderna mit dem Schweizer Konzern Lonza zusammen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, allerdings ist die Aktie ganz klar spekulativ. (Analyse vom 05.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Moderna.