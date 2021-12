Börsenplätze Moderna-Aktie:



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (22.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Ähnlich wie die BioNTech-Aktie trete auch die Moderna-Aktie derzeit auf der Stelle. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere der Titel am Mittwochvormittag 0,2 Prozent im Plus bei 238,15 Euro. Moderna arbeite aber bereits an langfristigen Strategien, um auch in Zukunft die hohen Einnahmen der vergangenen Monate fortzusetzen.Das US-Unternehmen wolle die Beziehungen mit der Schweiz weiter vertiefen, ähnlich wie mit Kanada und Australien. Das sage Moderna-Chef Stéphane Bancel im Interview mit der Schweizer Tageszeitung "Tages-Anzeiger". "Ich würde gerne eine langjährige Partnerschaft mit der Schweiz eingehen, mit einer Verpflichtung zu einer bestimmten Mengenabnahme." Ziel sei nicht, eine neue Anlage zu bauen, da zur Impfstoffproduktion bereits eine Partnerschaft mit Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619) in Visp bestehe. Die Verhandlungen hätten begonnen, für Details sei es laut dem Moderna-Chef aber noch zu früh. Zudem wolle Bancel auch in Wissenschaftler in der Schweiz investieren.Der Schweizer Pharma-Auftragshersteller Lonza habe Mitte dieses Jahres noch einmal kräftig Gas gegeben, was die Produktionskapazitäten angehe. Lonza werde in seinem Werk im niederländischen Geleen eine neue Produktionslinie für die aktive Substanz des Moderna-Vakzins bauen, habe es im Juni dieses Jahres geheißen. In der Anlage solle p.a. Wirkstoff für bis zu 300 Millionen Dosen produziert werden.Der Impfstoff von Moderna werde derweil in Deutschland immer häufiger verimpft. Nachdem in der Kalenderwoche 47 noch lediglich 10,7 Millionen Spikevax-Dosen ausgeliefert worden seien, seien es zuletzt in der Kalenderwoche 50 bereits 23,9 Millionen Dosen gewesen.Anleger lassen ihre Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link