Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

220,00 EUR +5,59% (15.07.2021, 21:35)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

259,045 USD +5,02% (15.07.2021, 21:21)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (15.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Am Donnerstag würden an den US-Börsen rote Vorzeichen dominieren. Es gebe aber Ausnahmen und Monderna gehöre dazu. Der deutliche Kursanstieg markiere nicht nur ein weiteres Rekordhoch, sondern auch einen Zugewinn an Börsenwert von mehr als 4 Mrd. USD. Analysten würden den Kursen hinterherrennen. Die Sache habe nur einen Haken.Jefferies-Analyst Michael Yee habe seine Halteempfehlung für die Moderna-Aktie am Donnerstag erneuert und das Kursziel massiv um 80 USD erhöht. Klinge erst einmal nicht so schlecht, dumm nur, dass Yees Kursziel mit 250 USD rund 4% unter dem aktuellen Kurs der Moderna-Aktie liege.Das Papier sei aber heute zunächst nicht gut aus dem Startblock gekommen, habe nach einem kleinen Stolperer jedoch wieder Tritt gefasst und renne aktuell um 14 USD auf 260 USD in die Höhe. Kursrelevante Nachrichten gebe es keine, der Chart zeige aber, dass das Break heute von einem hohen Handelsvolumen begleitet worden sei. Zwei Stunden vor Handelsende hätten 11,2 Mio. Aktien den Besitzer gewechselt, der Durchschnitt betrage 9,3 Mio. Steigendes Volumen in die entsprechende Richtung sei charttechnisch gesehen ein gutes Signal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Moderna-Aktie: