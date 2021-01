Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (15.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Wie CNBC am Donnerstag berichtet habe, plane Moderna neue Tests mit seinem Covid-19-Impfstoff durchzuführen. Getestet werden solle die Wirksamkeit des Impfstoffs bei einer Auffrischungsimpfung ein Jahr nach der Verabreichung der ersten Dosis. Das US-Biotech-Unternehmen rechne damit, dass diese sogenannte Booster-Studie bei erwachsenen Teilnehmern im Juli beginnen werde. Das habe der Moderna-CEO Stéphane Bancel in einer Unternehmenspräsentation auf der 39th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference am Montag mitgeteilt.Der Chief Medical Officer von Moderna, Tal Zaks, habe auf der Konferenz bereits erklärt, dass das Unternehmen erwarte, dass die durch den Impfstoff erzeugte Immunität mindestens ein Jahr anhalte, so CNBC. Zaks habe hinzugefügt, dass Moderna eine "datenbasierte Empfehlung" darüber abgeben werde, inwieweit Auffrischungsimpfungen erforderlich sein könnten.Da in den früheren Studien mehrere Dosen des Impfstoffs getestet worden seien, würden diejenigen mit niedrigeren Dosen als der letztendlich zugelassene - 100 Mikrogramm - ihren Booster früher erhalten, während diejenigen mit 100 Mikrogramm oder mehr ihre Auffrischungsimpfung ein Jahr später erhalten würden.Der Booster, der jetzt geplant sei, sei die gleiche Version des Impfstoffs, der auf dem Markt sei, so Bancel. Es könne aber notwendig sein, den Impfstoff in den kommenden Jahren an neue Varianten anzupassen. "Ich denke, dies wird ein Markt wie die Grippe", habe er gegenüber CNBC gesagt. Moderna habe kürzlich auch ein saisonales Grippeimpfprogramm gestartet."Der Aktionär" hatte im Dezember zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Die Restposition sollten Anleger weiter laufen lassen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 15.01.2021)