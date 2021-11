An der Börse hätten beide Impfstoff-Hersteller zuletzt deutlich unter Druck gestanden. Am Mittwoch zeige sich die Moderna-Aktie vorbörslich etwas schwächer als die BioNTech-Aktie. Seit Jahresanfang würden die beiden Impfstoff-Hersteller weitgehend parallel laufen - mit einem Vorteil für BioNTech.



Beide Pharma-Konzerne hätten angesichts der anziehenden Neuinfektionen und anstehenden Booster-Impfungen längerfristig noch Corona-Potenzial. Beide hätten zudem weitere Produkte in der Pipeline. Die Entwicklung der mRNA-basierte Technologie öffne beiden Unternehmen neue Türen.



"Der Aktionär" bleibe trotz aller aktuellen Kursturbulenzen zuversichtlich für die weitere Entwicklung beider Pharma-Konzerne. Sowohl BioNTech als auch Moderna sind laufende Empfehlungen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". BioNTech habe mit Blick auf aussichtsreiche Onkologie-Projekte derzeit vielleicht die Nase vorn. (Analyse vom 10.11.2021)



Wegen häufiger beobachteten Nebenwirkungen bei geimpften jungen Menschen ändere die Ständige Impfkommission (STIKO) nun ihre Empfehlung: Kinder ab zwölf sowie Jugendliche und Erwachsene unter 30 Jahren sollten künftig nur noch mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech und nicht mehr mit dem von Moderna geimpft werden. Im vorbörslichen US-Handel sowie an Deutschlands Börsen würden die beiden Aktien bereits reagieren.Aktuelle Meldeanalysen hätten laut STIKO gezeigt, dass Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei jungen Menschen nach der Moderna-Impfung (Spikevax) häufiger beobachtet würden als nach der BioNTech-Impfung (Comirnaty). Die neue Empfehlung gelte nun sowohl für die Grundimmunisierung als auch für mögliche Auffrischimpfungen, so die STIKO. Auch wenn zuvor ein anderer Impfstoff verwendet worden sei, solle für weitere Impfungen nun BioNTech genutzt werden, habe es geheißen.Das Expertengremium berufe sich auf Sicherheitsdaten des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) und internationale Daten. Die STIKO rate außerdem, dass auch Schwangere unabhängig vom Alter BioNTech bekommen sollten, auch wenn es für sie noch keine vergleichenden Sicherheitsdaten zu den beiden Impfstoffen gebe.Es handle sich noch nicht um eine finale STIKO-Empfehlung. Der Beschlussentwurf zur entsprechenden Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung sei zur Abstimmung an Fachkreise und Länder gegangen, habe es geheißen. Änderungen seien daher noch möglich.Der Verlauf der Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen sei nach bisher vorliegenden Sicherheitsberichten "überwiegend mild", habe die STIKO erklärt. Wie das PEI in seinem Sicherheitsbericht angebe, seien die Entzündungen insbesondere nach der zweiten Impfung aufgetreten. Erste Beschwerden würden typischerweise innerhalb weniger Tage nach dem Piks bemerkt. Die STIKO habe betont, für Menschen ab 30 bestehe nach der Moderna-Impfung kein erhöhtes Risiko für die beiden Entzündungen.Die Impfstoffe von BioNTech/ Pfizer und dem US-Hersteller Moderna würden sich in einigen Punkten ähneln: Es seien beides mRNA-Impfstoffe, für die Grundimmunisierung würden zwei Dosen verabreicht. Seit der Einführung beider Präparate sei bekannt, dass sie "in seltenen Fällen" Herzmuskel- und/oder Herzbeutelentzündungen bei jüngeren Menschen zur Folge haben könnten, schreibe die STIKO.Im PEI-Sicherheitsbericht seien 136 Meldungen von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei mit Moderna geimpften Menschen zwischen 18 und 29 Jahren verzeichnet. Zwei Meldungen würden Zwölf- bis 17-Jährige betreffen. Pro 100.000 Moderna-Impfungen sei von einer Berichtsrate von 11,41 beziehungsweise 11,71 für die beiden Altersgruppen die Rede.Auch Frankreichs oberste Gesundheitsbehörde rate Menschen unter 30 aus den gleichen Gründen von Moderna ab, wie aus einer Empfehlung der Behörde vom Montagabend hervorgegangen sei.Moderna habe am Vortag mitgeteilt, bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA die Impf-Zulassung auch für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren beantragt zu haben. Noch gebe es in Europa keinen zugelassenen Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren. Modernas Corona-Impfstoff sei in den USA ab 18 Jahren zugelassen, in der EU bereits für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. In den USA habe Ende Oktober bereits der Corona-Impfstoff von BioNTech /Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren eine Notfallzulassung bekommen.Für Moderna sei der STIKO-Rat, bei jüngeren Menschen auf BioNTech umzuschwenken, keine gute Nachricht. Doch beim Blick auf die Zahlen relativiere sich das Bild. Von den insgesamt 447 Millionen Bürgern der EU würden übern Daumen gerechnet gut 60 Millionen zur betreffenden Gruppe der Zwölf- bis U30-Jährigen gehören. Von denen seien sicher bereits viele geimpft. Außerdem würden in der Kindergruppe U12 neue potenzielle Impf-Kandidaten auf Moderna-Spritzen warten.