NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

228,47 USD -3,54% (10.11.2021, 21:32)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik.(10.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Angesichts rasant steigender Corona-Fallzahlen werde aktuell über weitere Maßnahmen gegen das Virus diskutiert. Für die Moderna-Aktie habe die Entscheidung der Stiko am Mittwoch den gegenteiligen Effekt. Nachdem sich zuvor bereits die französische Gesundheitsbehörde zugunsten von BioNTech/Pfizer für Unter-30-Jährige ausgesprochen habe, gehe es für das Papier des US-Biotech-Unternehmens weiter abwärts.Seit Moderna in der Vorwoche wegen längeren Lieferzeiten und vorübergehenden Produktionsengpässen die Lieferprognose für den gewinnträchtigen Corona-Impfstoff habe senken müssen, sei der Aktienkurs fast um ein Drittel gefallen.Die Moderna-Aktien stehe auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:198,52 EUR -2,83% (10.11.2021, 21:46)